Tokenized Green, Wolver Ventures y la Fundación Caja de Burgos lanzarán un neobanco para jóvenes

Fundadores del neobanco Twelve. - TWELVE

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tokenized Green ha cerrado una ronda de financiación de 1,1 millones en la que han participado el fondo Wolver Ventures, varios 'business angels' y la Fundación Caja de Burgos, con el objetivo de lanzar un neobanco para jóvenes.

La financiación obtenida se destinará al desarrollo del producto, la ampliación del equipo y la preparación de la salida al mercado. El neobanco se llamará Twelve.

El neobanco aspira a iniciar la captación de usuarios en septiembre mediante una lista de espera y se lanzará el 12 de diciembre. Inicialmente, comenzará a activar y captar clientes de Madrid, Barcelona y Burgos, donde tiene su sede.

La entidad se lanzará ofreciendo cuentas y tarjetas, como en otros bancos. Twelve asegura que los clientes podrán vincular parte de los beneficios generados por su actividad diaria a carteras relacionadas con vivienda, educación, salud o medioambiente.