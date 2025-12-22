Trian y General Catalyst compran Janus Henderson, valorada en 6.318 millones

Archivo - Logo de la gestora Janus Henderson. - JANUS HENDERSON - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Trian Fund Management y General Catalyst Group Management han firmado un acuerdo definitivo para adquirir la gestora de activos Janus Henderson con un valor patrimonial estimado en 7.400 millones de dólares (6.318 millones de euros) y que dejará de cotizar al cierre de la transacción.

Los accionistas de Janus Henderson, en la que Trian ya controla el 20,6% del capital, recibirán 49 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 2,6% respecto del precio marcado al cierre de la sesión del pasado viernes y del 18% sobre el marcado el pasado 24 de octubre, último día de negociación antes de que se hiciera pública la propuesta inicial de Trian y General Catalyst.

Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2026 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, el consentimiento de los clientes y la aprobación de los accionistas de Janus Henderson.

Como empresa privada, Janus Henderson seguiría bajo la dirección del actual equipo directivo, con Ali Dibadj como consejero delegado, y mantendría su presencia principal tanto en Londres (Reino Unido) como en Denver (Estados Unidos).

La operación ha sido aprobada y recomendada por unanimidad por el Comité Especial de Janus Henderson, compuesto por directores independientes no afiliados a Trian ni a General Catalyst. Siguiendo esta recomendación, el consejo de administración de la gestora aprobó posteriormente la transacción por unanimidad.

"Vemos una creciente oportunidad para acelerar la inversión en personas, tecnología y clientes. La alianza con General Catalyst nos permite aportar a Janus Henderson nuestro espíritu emprendedor compartido y nuestras fortalezas complementarias en excelencia operativa y transformación tecnológica", declaró Nelson Peltz, consejero delegado y socio fundador de Trian.