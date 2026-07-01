Trump declara 1.400 millones de dólares en ingresos relacionados con criptomonedas en su primer año de mandato

Archivo - February 17, 2026, Stockholm, SWEDEN: 260217 The digital asset Trumpcoin shown as a coin next to Bitcoins - NIKLAS LARSSON / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reportado ingresos de alrededor de 1.400 millones de dólares (1.227 millones de euros) relacionados con actividades en criptomonedas durante el pasado ejercicio 2025, el primer año de su segundo mandato presidencial, según el Informe Anual de Divulgación Financiera Pública registrado ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos.

El documento de 927 páginas revela ingresos de aproximadamente 526 millones de dólares (461 millones de euros) procedentes de la venta de tokens a través de World Liberty Financial, firma de finanzas descentralizadas entre cuyos fundadores figuran miembros de la familia Trump, así como Zachary Folkman, Chase Herro o Alex y Zach Witkoff, hijos de Steven Witkoff, uno de los hombres de confianza de Donald Trump en funciones diplomáticas.

Asimismo, el documento cifra en 65 millones de dólares (57 millones de euros) los ingresos relacionados a la venta de acciones en la sociedad holding WLF.

De su lado, el informe anual eleva a algo más de 635 millones de dólares (557 millones de euros) los ingresos reportados a por la venta de 'Celebration Coins', canalizados a través de CIC Digital, encargada de gestionar las tarifas por acuerdos de licencia para NFTs y "meme coins".

A estas cantidades habría que sumar casi 197 millones de dólares (173 millones de euros) en ingresos relacionados con la contribución de capital de nuevos miembros de Stablecoin Holdco y de la venta de participaciones de Clase C de esta firma.

A pesar de que el año pasado los negocios vinculados a las criptomonedas se convirtieron en la mayor fuente de ingresos del inquilino de la Casa Blanca, el informe anual revela también la importancia contribución que siguieron reportando los negocios tradicionales de Trump.

De este modo, los ingresos de Trump Endeavor 12, que explota resorts y campos de golf, sumaron casi 122 millones de dólares (107 millones de euros), mientras que el complejo de Mar-A-Lago Club aportó 77 millones de dólares (67 millones de euros), además de otros 77 millones de dólares relacionados con otros activos relacionados con clubes de golf.

De su lado, el informe desvela ingresos de casi 4 millones de dólares (3,5 millones de euros) relacionados con contratos de publicación, incluyendo los libros 'A MAGA Journey', 'Cartas a Trump' o 'Save America'.