TSK modera su avance al cierre de Bolsa al 4,95% y 5,30 euros por acción

Salida a Bolsa de TSK - EUROPA PRESS

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de la ingeniería asturiana TSK han cerrado el día de su debut en Bolsa con una subida del 4,95%, hasta intercambiarse por un precio de 5,30 euros cada una, por encima del precio de 5,05 euros que se fijó en la colocación inicial de acciones y que suponía una capitalización bursátil de 582 millones de euros.

De esta manera, los títulos de la compañía han moderado su euforia, puesto que, pasadas las primeras horas de cotización, registraban un incremento cercano al 10%, hasta los 5,54 euros por acción.

Con el incremento del 4,95% al final de la sesión, la capitalización bursátil de la compañía alcanzó la cifra de 611 millones de euros.

La firma había fijado el precio de su oferta pública de suscripción (OPS) en el tope del rango de precios que barajaba --de 4,45 euros a 5,05 euros por acción-- y para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.

La tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos ha dado el tradicional toque de campana este miércoles a las 12.00 y se ha estrenado en el Mercado Continuo en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del sistema de interconexión bursátil y bajo la etiqueta "TSK".

Con su estreno bursátil, TSK se ha convertido en la segunda compañía en unirse a la Bolsa española este año, por detrás de Arteche, y en la sexta que se incorpora a los mercados de BME en 2026.

"Con su incorporación, TSK lanza el mensaje claro de que las ventajas de cotizar en Bolsa, como la reputación, el acceso a financiación recurrente y la mayor visibilidad entre inversores nacionales e internacionales se mantienen incluso en contextos de incertidumbre geopolítica", destacó el consejero delegado de BME, Juan Flames.

Joaquín García Rico, el consejero delegado de la ingeniería, ha destacado que el estreno en los parqués "era el siguiente paso natural" para la empresa: "Era el momento, a pesar de las tensiones geopolíticas" presentes en la actualidad en el mundo, ha sostenido.

El debut bursátil de la firma se produce después de un recorrido que se ha hecho "largo", aunque dentro del calendario previsto, y dando el que considera que es "el siguiente paso natural para la compañía".

"Era un paso natural por el volumen y el tamaño de la compañía salir a cotizar", ha declarado García Rico, quien ha señalado el "compromiso a largo plazo" de la familia fundadora y la voluntad de "mantener el control" de la firma. "Era el momento", ha afirmado este miércoles antes del toque de campana, en un encuentro con medios sobre el parqué de la Bolsa de Madrid, al que ha asistido Europa Press.

Entre las fortalezas que ofrece a los inversores, el CEO ha apuntado que TSK se encuentra en sectores con alta demanda en los próximos años, como la transición energética, la descarbonización, los minerales críticos o las infraestructuras eléctricas; que cuenta con capacidad técnica para ejecutar proyectos y que es una empresa muy diversificada por regiones y tecnologías, lo que le permite protegerse de ciclos y tensiones geopolíticas.

De hecho, los inversores les han trasladado que "era el momento" de salir a cotizar "a pesar de las tensiones geopolíticas", recuerda.

"Lo que mejor hemos hecho es que no hemos parado de ver a inversores", que han ejercido de "termómetro" y que "nunca" han trasladado dudas de que estaban abiertos a invertir, ha comentado el director general de Estrategia y Desarrollo Corporativo, Rafael Del Castillo Bermejo.

Del Castillo destaca que han conseguido un rango de inversores elevado y diversificado y que no cuentan con ninguno que tenga más del 3% (ni de Estados Unidos), y muy pocos que tengan cerca de ese porcentaje de la compañía. "El objetivo siempre ha estado muy claro: mantener el control", ha enfatizado.

NO HABRÁ POLÍTICA DE DIVIDENDO HASTA 2029

Desde la empresa española han celebrado la "sobredemanda" recibida, se han mostrado "muy contentos" con el trabajo de los bancos colaboradores, han apuntado que buscan un "mix equilibrado" de los países y regiones donde están presentes -como Europa, Norteamérica y Oriente Medio-, han adelantado que en los próximos tres años no habrá política de dividendo establecida -será a partir de 2029- y han rebajado "el problema de la liquidez" como uno de "pequeño tamaño".

"Fuera de España nadie nos lo vino a presentar, o nadie le dio importancia. Era una preocupación más en España. Ahora veremos fórmulas para aumentar esa liquidez, en colaboración con los bancos que nos den apoyo. Pero no vimos que fuese un problema grande", tanto por el 'feeling' como por lo transmitido por los inversores, aclaró el consejero delegado.

Rafael del Castillo ha señalado que consideraban "muy atractivo" el rango de precios que incluyeron en el folleto y que no hubo "ninguna duda" con los bancos. "Podía ocurrir que con 5,05 (euros por acción) la demanda no fuese todo lo robusta que quisiéramos, pero la verdad que no ha sido el caso", festeja.

Este martes, la compañía ha ejecutado una ampliación de capital de 149,99 millones de euros en el marco de su oferta pública inicial para su salida a bolsa. La operación se ha materializado mediante la emisión de 29.702.970 nuevas acciones, totalmente suscritas y desembolsadas, con un importe nominal conjunto de 594.059,40 euros y una prima de emisión de 149.405.939,10 euros.

La compañía ya ha adelantado que destinará estos fondos a "reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico".

En concreto, planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluidas las regiones de Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías destacadas como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.

TSK ya se ha asegurado el respaldo para el 40% de su oferta de salida a bolsa, gracias a los compromisos de inversión de varios fondos institucionales y 'family offices' que actuarán como inversores ancla.

Banco Santander y CaixaBank han actuado como 'joint global coordinators', mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets lo han hecho como 'joint bookrunners'. Asimismo, Banco Santander ha sido banco agente y Banca March ha ejercido también como asesor financiero de la compañía.

Por su parte, Hogan Lovells International LLP ha actuado como asesor legal de la compañía y J&A Garrigues, como asesor legal de los 'managers'.

TSK acumula 40 años de trayectoria y experiencia en más de 50 países. Sus ventas superan en la actualidad los 1.000 millones de euros y la plantilla de la compañía está compuesta por más de 1.500 empleados.