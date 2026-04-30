Unicaja ajusta la composición de varias comisiones de su consejo

Archivo - El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, durante el 32º Encuentro del Sector Financiero de Deloitte y ABC, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Unicaja ha decidido ajustar la composición de varias de las comisiones de apoyo, además de nombrar secretario del consejo a José Ramón Sánchez Serrano, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la comisión de Nombramientos se incorporan Rocío Fernández Funcia y Miguel González Moreno, que sustituye como secretario de la comisión a Sánchez Serrano.

Para la comisión de Transformación Digital, Innovación y Tecnología se ha designado secretaria a Nuria Aliño Pérez. De su lado, a la comisión de Riesgos se incorporan Inés Guzmán Arrue y César Bedoya Merino, designado secretario de la comisión.

Finalmente, en la comisión de Retribuciones se incorpora Sánchez Serrano, que además ha sido designado secretario de la comisión.