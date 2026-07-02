XTB actualiza sus planes de inversión e incorpora estrategias prediseñadas. - XTB

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El bróker de inversión online XTB ha actualizado sus planes de inversión a partir de la incorporación de planes prediseñados que permiten a los inversores iniciar una estrategia adaptada a su perfil de riesgo globalmente diversificada.

Los clientes podrán empezar a invertir a partir de un plan prediseñado que invierte de forma global con diferentes niveles de riesgo, a través de planes sectoriales o diseñando un plan desde cero, eligiendo entre acciones, fondos cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés) o ambos.

Asimismo, los planes de inversión ya no se limitarán únicamente a los ETFs, sino que también podrán incluir acciones individuales.

Los nuevos planes de inversión mantienen todas las funcionalidades, como el rebalanceo bajo demanda y la posibilidad de establecer aportaciones automáticas a través de distintas vías como tarjeta o transferencia bancaria.