Zions Bancorporation y Western Alliance reactivan las turbulencias en la banca regional de EEUU

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banca regional de Estados Unidos ha vuelto a verse salpicada por la incertidumbre sobre el deterioro de la calidad crediticia, después de que Zions Bancorporation y Western Alliance hayan desvelado su exposición a fraudes potenciales por parte de prestatarios, lo que hundió la cotización de ambas entidades un 13,14% y un 10,81%, respectivamente.

De este modo, el índice bancario regional KBW, que agrupa a 50 pequeñas entidades, cerró la sesión de ayer con una bajada del 6,3%, su mayor caída diaria desde abril y situándose en mínimos desde junio.

La calidad crediticia vuelve a ser centro de atención en EEUU a raíz de las recientes quiebras del proveedor automotriz First Brands y del prestamista subprime Tricolor, que han suscitado dudas sobre la transparencia de los mercados crediticios.

En este sentido, el consejero delegado de JPMorgan Chase, el mayor banco estadounidense por activos, el veterano Jamie Dimon, el último banquero superviviente entre los gigantes de Wall Street de la gran crisis financiera, abundaba esta semana en la aparición de señales de riesgo en referencia a las recientes quiebras de estas entidades.

"Me pongo en alerta cuando pasan cosas así (...) Cuando ves una cucaracha, probablemente haya más", comentó Dimon.

En un comunicado, Zions Bancorporation admitía haber tenido conocimiento recientemente de las acciones legales iniciadas por varios bancos y otros prestamistas contra partes aparentemente afiliadas a dos prestatarios de la división California Bank & Trust de la entidad, tras lo que inició una investigación que identificó "aparentes tergiversaciones e incumplimientos contractuales por parte de los prestatarios y deudores, así como otras irregularidades".

Sobre la base de la información disponible, Zions decidió constituir una provisión por la totalidad de los aproximadamente 60 millones de dólares (51 millones de euros) pendientes de pago y amortizar 50 millones de dólares (43 millones de euros) de dicho monto, lo que se reflejará en los resultados del tercer trimestre de 2025.

De su lado, Western Alliance Bancorporation confirmó que el pasado mes de agosto interpuso una demanda contra Cantor Group V en relación con una línea de crédito revolvente de financiación de pagarés garantizada por préstamos inmobiliarios comerciales pignorados y los ingresos en efectivo de esta firma "alegando fraude por parte del prestatario".

A este respecto, la entidad aseguró que, tras evaluar las garantías existentes, considera que cubren la obligación, añadiendo que cuenta con una garantía limitada y una garantía total de dos personas con un patrimonio neto muy elevado en determinadas circunstancias, como en caso de fraude.