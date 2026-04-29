El 66% de empresas prevén un aumento de los costes de cumplimiento fiscal en 2026, según BDO

(Foto de ARCHIVO) Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 66% de las empresas prevén un aumento de los costes de cumplimiento fiscal en 2026 para poder hacer frente a la normativa, de acuerdo con el último informe 'Global Tax Outlook 2025', elaborado por BDO.

Según este informe, el 81% de las empresas reconoce invertir más tiempo en atender requerimientos de las autoridades fiscales que en 2023, lo que genera un impacto en los recursos internos y en la calidad del cumplimiento.

Los directivos encuestados afirman que la inversión en tecnología y las capacidades requeridas en los equipos internos se están acelerando, que la externalización híbrida se está normalizando y que la IA está ascendiendo rápidamente en la cadena de valor.

Con todo, la encuesta apunta que navegar el entorno regulatorio es el principal reto para el 50% de los encuestados por BDO. La complejidad del marco fiscal global, incluido el Pilar II de la OCDE y los requerimientos de reporting digital, están contribuyendo a incrementar la carga de trabajo y a una mayor exposición al riesgo.

Esta carga regulatoria se ve agravada por retos operativos. Casi dos tercios de los encuestados (61%) admite incumplir los plazos de presentación de declaraciones, mientras que la mitad (50%) reconoce presentar declaraciones inexactas, cuyos errores pueden desencadenar inspecciones con costes elevados e impactar negativamente en las relaciones con las autoridades fiscales.

EL CRECIENTE COSTE DEL CUMPLIMIENTO

Además, la encuesta apunta a que los costes de cumplimiento se están incrementando ante la presión regulatoria actual. Dos tercios de las empresas espera aumentos significativos en sus presupuestos de cumplimiento debido a las inversiones necesarias en infraestructura tecnológica y capital humano.

Ante esta nueva realidad, según se desprende del informe elaborado por BDO, los líderes empresariales ya están actuando, dado que un 62% de las empresas consultadas afirma estar potenciando sus inversiones en las capacidades y formación de sus equipos. En este cambio se refleja una tendencia más amplia hacia estrategias integradas, que combinan tecnología con externalización de servicios, marcándose como objetivo el alcanzar la excelencia en el cumplimiento normativo.

De su lado, las empresas consultadas por BDO reconocen estar implementando la IA para gestionar la planificación fiscal, el análisis de escenarios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aunque la mayoría reconoce que todavía está en las fases iniciales.

Casi tres cuartas partes de los encuestados (70%), está utilizando actualmente la IA para la gestión del conocimiento y de los datos, y la mayoría admite que espera obtener mejoras significativas en precisión y eficiencia, en los próximos tres años. Además, el 51% de los líderes empresariales consultados prevé que la IA les permitirá destinar talento interno a trabajo estratégico de alto valor, con el objetivo de aumentar la calidad y la productividad.

LA EXTERNALIZACIÓN EN AUMENTO: FLEXIBILIDAD POR ENCIMA DE FÓRMULAS

La externalización para afrontar el cumplimiento fiscal está creciendo, conforme las empresas se van enfrentando a los retos de capacidad y recursos. Así, el 71% de las empresas consultadas admite estar adoptando alguna forma de externalización. Los enfoques híbridos que combinan la experiencia de las asesorías internas con los servicios externalizados están creciendo, proporcionando flexibilidad y acceso a conocimiento especializado.

Los directores financieros y fiscales destacan la flexibilidad (69%), la calidad del servicio (66%) y la liberación de tiempo para dedicarlo a trabajo estratégico (48%) como los principales beneficios de externalizar. Además, el 47% de las empresas están invirtiendo en soluciones externalizadas.