El abogado Amsterdam acusa a Hacienda de "mafia" y afirma que ya litiga una decena de casos en España

Robert Amsterdam y Christopher Wales en la presentación del libro Hacienda y el Estado Dual en Madrid. - BALLESTEROS COMUNICACIÓN

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El despacho Amsterdam & Partners, el bufete internacional con oficinas en Londres y Washington DC, ha acusado a Hacienda de actuar como una "mafia" y ha asegurado que ya tiene abiertos unos diez casos ante los tribunales españoles.

Este martes, en Madrid, el fundador del despacho, Robert Amsterdam, y el experto en política fiscal Christopher Wales han presentado el libro 'Hacienda y el Estado Dual', en el que analizan el papel de la Agencia Tributaria española desde una perspectiva crítica y abordan los principales retos y controversias asociados al sistema español, que comparan con el de países como Uganda.

En 'Hacienda y el Estado Dual', Amsterdam y Wales sostienen que ciertas prácticas de la Agencia Tributaria han dado lugar a vulneraciones recurrentes de los derechos humanos de los contribuyentes y plantean interrogantes sobre el respeto a las garantías del Estado de derecho.

Los autores han alertado sobre el temor de los contribuyentes a actuaciones arbitrarias por parte de Hacienda y el papel de los inspectores, así como los incentivos económicos que perciben y que consideran que se deben modificar. "Hay que referirse a los inspectores de Hacienda como lo que son: depredadores", ha afirmado Amsterdam.

Aunque el abogado no ha querido detallar los nombres o el perfil de sus clientes, en un encuentro posterior con medios de comunicación ha especificado que ha conseguido asociarse con abogados españoles y ha afirmado que actualmente cuenta con en torno a diez casos abiertos en los tribunales españoles.

Amsterdam ha argumentado que se trata de una cuestión que afecta directamente a los derechos fundamentales y a la Constitución española, al considerar que los datos personales de los contribuyentes se utilizan para llevar a cabo las inspecciones.

Por ello, desde el despacho no descartan acudir a organismos internacionales, como la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez agotadas todas las vías posibles en el marco jurídico español.

Desde que hace un año y medio comenzara su campaña contra Hacienda, Amsterdam ha asegurado que la respuesta ha sido positiva y ha ido ganando respaldo, algo que se evidencia en las múltiples misivas que el abogado asegura recibir diariamente de contribuyentes con perfiles diversos.

Además, aunque no ha querido revelar detalles, el despacho ha mantenido reuniones con algunas formaciones políticas del país, algo que cobra especial relevancia teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones generales de 2027.

"SALE MUY CARO ENFRENTARSE A HACIENDA"

Desde el despacho Amsterdam & Partners, han denunciado la falta de transparencia de estos procedimientos y la prolongada duración de los litigios abiertos contra Hacienda. "En España es muy difícil para el contribuyente lidiar con las desmedidas del Estado: sale muy caro enfrentarse a Hacienda", ha apuntado Wales.

Además, los abogados han profundizado en el cuestionamiento continuo de la presunción de inocencia por parte de la Agencia Tributaria: "En España, todo lo que hacen los inspectores está orientado a convencerte de que ya eres culpable. Todas sus actuaciones tienen como objetivo descubrir o demostrar un fraude por tu parte", ha reflexionado Wales, quien ha añadido que "no existe confianza entre el sistema tributario y los ciudadanos".

RUTA POR ESPAÑA ESTE VERANO PARA REUNIRSE CON AFECTADOS

Desde Amsterdam & Partners, han anunciado que viajarán por España para reunirse con asociaciones empresariales para que se enfrenten a Hacienda de forma conjunta. "Este sistema se beneficia del dolor de los ciudadanos", ha asegurado Ámsterdam.

Los autores también han sostenido que esta situación, mantenida durante años --antes de la entrada del Gobierno de Pedro Sánchez-, "está matando a los jóvenes y su futuro" debido al temor que genera emprender en España y enfrentarse a una posible inspección tributaria.

NO MEZCLAR SU LUCHA CON EL ENFRENTAMIENTO ENTRE SÁNCHEZ Y TRUMP

Pese a que el año pasado Amsterdam aseguraba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervendría en este asunto, ahora parece alejar la idea.

"Estados Unidos está perfectamente al tanto de los temas de los que estamos hablando, pero en este momento no queremos mezclar nuestra iniciativa aquí con ningún tipo de aspecto geopolítico", señala ahora el abogado.

Así, ha confirmado que se ha frenado su actividad en Washington a este respecto. "No queremos mezclar este tema, que es muy importante para los españoles, con otros temas como, por ejemplo, el enfrentamiento entre Sánchez y Trump", ha remarcado.