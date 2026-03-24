Aedaf crea el observatorio de los derechos del contribuyente para analizar, denunciar y formular propuestas

José Ignacio Alemany, miembro del Consejo Asesor Institucional de AEDAF; Daniel Gómez-Olano González, coordinador del Consejo Asesor Institucional de AEDAF y Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal del Gabinete de Estudios y Relaciones Institucionales. - AEDAF

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf, ha lanzado el 'Observatorio de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes', con el objetivo de analizar, denunciar y formular propuestas constructivas para la protección de los derechos del contribuyente.

El Observatorio estará integrado de forma permanente por los miembros del Consejo Asesor Institucional de Aedaf y contará con la colaboración puntual de expertos del ámbito académico, judicial y del sector privado.

Entre sus funciones principales estarán las de analizar situaciones especialmente preocupantes, evaluar posibles vulneraciones de derechos, formular propuestas de mejora normativa y publicar un informe anual sobre el estado de los derechos y garantías de los contribuyentes en España.

La asociación trasladará sus conclusiones a la sociedad civil, a los grupos parlamentarios y a la Administración tributaria periódicamente.

Según el coordinador del Consejo Asesor Institucional de Aedaf, Daniel Gómez-Olano González, la lucha contra el fraude fiscal y el aumento de la recaudación tributaria han relegado a un segundo plano los derechos de los contribuyentes.

"Se han creado círculos viciosos en los que el poder ejecutivo establece las normas sin revisión del poder legislativo ni de los órganos constitucionalmente exigibles, como el Consejo de Estado", ha denunciado.

El experto de Aedaf se ha referido también a la progresiva digitalización de la sociedad y al uso de nuevas tecnologías invasivas por parte de las administraciones tributarias, como la inteligencia artificial, y ha advertido que la combinación de tales circunstancias "amenaza con socavar derechos humanos básicos como el derecho a la intimidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la no autoincriminación.

CARTA DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE

Asimismo, la asociación ha presentado en rueda de prensa el primero de los documentos elaborados en el marco de este Observatorio, vinculado a una propuesta de carta de derechos y garantías del contribuyente adaptada a un contexto cada vez más digitalizado.

El miembro del Consejo Asesor Institucional de Aedaf, José Ignacio Alemany, ha presentado dicha carta, y se ha referido a la "necesidad de una educación cívico- financiera básica integrada en los planes de estudio para que se entienda por qué y para qué hay que pagar impuestos y la responsabilidad que esto implica".

Alemany, asimismo, ha denunciado que "no existen tribunales especializados en materia tributaria", lo cual entorpece la resolución de conflictos dada la saturación de los órganos judiciales.