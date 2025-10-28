La Agencia Tributaria empieza a avisar a empresas sobre la nueva norma de facturación VeriFactu

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha comenzado a enviar notificaciones electrónicas a empresas para recordarles que el próximo 1 de enero de 2026 su facturación deberá cumplir la nueva norma fiscal VeriFactu, según han confirmado a Europa Press fuentes del organismo.

El aviso se dirige a entidades que tributan por el Impuesto sobre Sociedades y no están acogidas al Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), el sistema por el que las empresas remiten a Hacienda sus libros registro de IVA casi en tiempo real a través de su software de gestión, según ha explicado el experto en digitalización TeamSystem.

La comunicación de la AEAT detalla que con la nueva norma las facturas deberán generar un registro de facturación seguro y normalizado, incluir un código QR tributario y permitir el envío de dichos registros a la AEAT, todo ello manteniéndolos inalterados.

El marco se articula en el real decreto que regula los sistemas informáticos de facturación y persigue mayor trazabilidad y garantías frente a la manipulación.

Verifactu será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Desde TeamSystem España, han valorado positivamente que Hacienda marque el ritmo con antelación. El objetivo es cumplir sin fricciones y llegar a 2026 con "la casa en orden", con QR en factura, registros normalizados, auditoría y trazabilidad integradas, acompañando a pymes y autónomos en el proceso.