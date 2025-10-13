La Agencia Tributaria lanza la aplicación gratuita de facturación, en el marco del reglamento de Verifactu

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de autónomos, profesionales y empresas la aplicación gratuita de facturación, en el marco del reglamento de Verifactu, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, que regula los requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación.

Según ha explicado la Agencia Tributaria a través de un comunicado publicado en su página web, este formulario permitirá a autónomos, profesionales y empresas con un volumen reducido de facturas, generarlas de forma electrónica y enviar los registros de facturación directamente a la Agencia Tributaria.

Impulsado por la Ley Antifraude, Verifactu será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Así, a partir del próximo año, millones de pymes y autónomos estarán obligados a emitir sus facturas a través de software certificado, generando un registro único, inalterable y trazable. El objetivo es reforzar la transparencia fiscal y evitar prácticas opacas, haciendo que cualquier cambio quede documentado mediante una factura rectificativa vinculada a la original.