Bruselas da un ultimátum a España por discriminar fiscalmente a extranjeros al gravar su vivienda habitual

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha avisado este miércoles a España de que infringe la libre circulación de capitales por gravar a los contribuyentes no residentes por sus viviendas utilizadas como residencia habitual en España; lo que elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE si no toma medidas en el plazo de dos meses.

Según expone Bruselas, la normativa española obliga a los ciudadanos extranjeros a tributar por sus segundas residencias, con un IRPF del 2% de su valor catastral, pero los contribuyentes residentes en España están exentos de este gravamen.

Considera que estas normas sobre la imposición de los contribuyentes no residentes por sus viviendas utilizadas como residencia habitual afectan a la libre circulación de trabajadores y a la libre circulación de capitales.

Los servicios comunitarios abrieron un expediente sancionador a España por ello en junio de 2025, pero tras la falta de resultados en la primera fase del expediente, proceden ahora a enviar un dictamen motivado a las autoridades, lo que les da un nuevo plazo de dos meses para abordar las irregularidades.

De no dar resultados este diálogo, subraya el Ejecutivo comunitario en un comunicado, podrá avanzar al tercer y último paso del procedimiento de infracción y denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).