Dos youtubers recurren ante la AN la obligación de tributar en España pese a que ya "residían en Andorra"

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos equipos legales de los youtubers Guillermo Díaz ('Willyrex') y Samuel de Luque ('Vegetta777') han anunciado la próxima interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra las recientes resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que les exigen tributar en España en los ejercicios 2016 y 2017, años en los que trasladaron su residencia al Principado de Andorra y lugar donde siguen residiendo hasta día de hoy, según afirman los letrados.

Las resoluciones dictadas por el TEAC resultan, a juicio de los letrados Marc Urgell e Iñaki Picaza, contrarias a derecho y manifiestamente injustas, especialmente cuando la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reconoce que ambos han permanecido un mayor número de días en Andorra que en España durante los ejercicios fiscales en cuestión y que su actividad profesional como creadores de contenido audiovisual se desarrolla desde sus estudios ubicados en el Principado de Andorra.

"Nos encontramos ante un auténtico sinsentido tributario", han señalado los abogados defensores a través de un comunicado. "Se pretende que nuestros clientes paguen sus impuestos en un país en el que ya ni viven ni trabajan, ignorando tanto su residencia efectiva como el lugar desde donde desarrollan su actividad económica. Esto contradice los principios básicos del derecho tributario internacional y los convenios para evitar la doble imposición".

Ambos youtubers, que cuentan con millones de seguidores en sus respectivos canales, trasladaron hace años su residencia fiscal y centro de actividad profesional a Andorra, "cumpliendo con los requisitos legales establecidos por las autoridades andorranas y tributando regularmente en aquel país", según defienden sus abogados.