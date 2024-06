Garamendi ve una "buena noticia" la reducción del IVA del aceite, pero rechaza regular a las distribuidoras

"Que no le llame diálogo social, es monólogo", replica el presidente de los empresarios sobre la reducción de jornada



GIJÓN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha agradecido este viernes en Gijón al Gobierno que vaya a aprobar la reducción al cero por ciento del IVA a aplicar al aceite de oliva a partir del próximo mes de julio.

Garamendi, en respuesta a los medios de comunicación tras intervenir en la clausura de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), ha insistido en que es una "muy buena noticia" al ser el aceite un producto de primera necesidad, propio de la dieta Mediterránea.

No ha estado de acuerdo, en cambio, con la intención del Gobierno central de regular los beneficios de las grandes distribuidoras del aceite. El presidente de la CEOE ha reconocido que el término regular le preocupa y ha recalcado que es más importante ganar espacios en la innovación o la digitalización.

Ha remarcado, asimismo, que se necesitan grandes grupos empresariales, ya que el problema es que el 98% de las empresas españolas son "pequeñitas". A su juicio, hay que conseguir que sean grandes.

Sobre ello, ha recalcado que cada vez que una empresa tiene beneficios, dedica una parte a inversión o a pagar mejor a sus trabajadores y accionistas. Por este motivo, ha reiterado que el camino de la regulación "no va en la dirección adecuada".

REDUCCIÓN DE LA JORNADA

Sobre el debate para la reducción de la jornada laboral, Garamendi ha dejado claro que no discute la legitimidad del Gobierno de aprobar una ley o del Parlamento, pero ha defendido que él, como representante de los empresarios españoles, tiene la liberad de decir lo que considera, como así lo reconoce la Constitución Española.

"La reducción de la jornada me parece bien, pero que no le llamen diálogo social, es monólogo", ha ironizado el presidente de la CEOE, quien ha remarcado que lo que se propone desde el Gobierno es sentarse a la mesa con un "planteamiento cerrado". Se ha preguntado, asimismo, si es que va a ser diálogo social cuando dice que sí, pero no lo es cuando pueden decir que no.

Garamendi ha recalcado que los sindicatos a veces también dicen que no y nadie se sorprende por ello, y que él respeta el criterio de los sindicatos. Así, ha apuntado que durante muchos años los sindicatos han estado diciendo que había que derogar la reforma laboral y nadie les ha dicho nada, porque estaban defendiendo los intereses que consideraban legítimos por su parte.

Con todo, ha sido tajante al afirmar que la CEOE piensa que estas decisiones no van en la dirección adecuada. En cualquier caso, se ha quejado de que el debate no ha estado encima de la mesa con la libertad de decir hasta donde se llega el acuerdo. "El final del partido estaba marcado", ha opinado, a lo que ha insistido en que no pueden compartir esa valoración del Gobierno.