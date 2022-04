Gascón (AEAT) considera que "no es el mejor momento" de afrontar medidas fiscales de carácter estructural

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, considera que "no es el mejor momento" de afrontar medidas fiscales de carácter estructural dada la actual situación de incertidumbre marcada por la guerra en Ucrania.

Así ha respondido el director general de la Agencia Tributaria durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, tras ser preguntado por las propuestas de los expertos incluidas en el 'Libro Blanco para la reforma fiscal'.

Aunque el director de la Agencia Tributaria cree que hay cosas "urgentes" que se deben acometer en este momento para hacer frente al impacto de la guerra, también ha remarcado que no se debe olvidar el debate "importante" y la "reflexión" de hacia dónde tiene que evolucionar sistema tributario.

Según ha recordado en el libro blanco subyace la idea de que las políticas de ingresos y gastos tienen que estar coordinadas, no solo porque los números tienen que cuadrar sino porque sistema tributario no puede llegar a todo. "No es panacea, no es la respuesta ante cualquier tipo de problema que se plantee en el país", ha enfatizado Gascón.

"Es interesante abrir un debate profundo pero las soluciones no son mágicas. En el corto plazo, no lo veo factible", ha remarcado el director.

Sobre las propuestas de impuestos medioambientales, los expertos plantean una batería de medidas "difícil entender" de manera aislada, según Gascón, ya que se proponen incrementos de la carga fiscal en unos impuestos y reducciones en otros. Pese a valorar las propuestas, Gascón considera que el momento de algunos planteamientos no pueden ser "más inoportuno" con la subida actual de carburantes que se está registrando.