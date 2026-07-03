Gestha dice que Hacienda abre por primera vez con Zapatero una inspección a investigados por delitos fiscales

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha afirmado que, por primera vez, la Agencia Tributaria ha abierto una inspección a quienes están encausados en un procedimiento penal que investiga, entre otros, supuestos delitos fiscales.

Así lo ha trasladado el sindicato en un comunicado tras conocerse que se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora respecto del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de su mujer, de sus hijas y de la empresa de estas Whathefav, así como de su socio Julio Martínez Martínez y once entidades relacionadas.

Esta es una posibilidad que los técnicos siempre han reclamado, en especial, en determinadas investigaciones fiscales o judiciales que afectaban a personas de gran notoriedad pública, y denunciaron que esa inacción y trato de favor de anteriores direcciones de la Agencia tributaria permitieron a los investigados presentar declaraciones complementarias evitando la imputación de los delitos fiscales.

Esta posibilidad de abrir inspecciones para interrumpir la prescripción tributaria y exigir los tributos aunque la sentencia firme tarde años en ser dictada, encendió un debate en el que algunas personas, incluso algún ex diputado, o portavoces de alguna organización profesional, negaron en su día el criterio de los técnicos de Hacienda.

"Sin embargo, hoy la AEAT ha demostrado que es posible abrir las inspecciones con investigaciones judiciales en curso", han señalado los técnicos, tras recordar que esta posibilidad se incluye expresamente en la ley general tributaria desde 2015.