Gestha valora los objetivos del plan de control pero alerta de la caída de denuncias por delitos fiscales

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gestha ha valorado de forma positiva los objetivos planteados por el Plan de Control Tributario 2026 publicado este jueves, pero ha denunciado el desplome del 87% de las denuncias por delitos fiscales y ha reclamado recuperar las competencias de los técnicos del Ministerio de Hacienda para terminar las investigaciones, según ha informado este jueves en un comunicado.

En concreto, ha valorado que el plan de control se centre en objetivos como las grandes fortunas, el sector inmobiliario, los criptoactivos, los 'influencers' o el control aduanero.

Gestha destaca que el sector inmobiliario "está recogiendo beneficios por la escalada de precios", tanto en la compraventa, como en el alquiler de viviendas y locales, por lo que debe investigarse si las escrituras y contratos recogen el precio realmente pagado.

Con respecto a los criptoactivos, los técnicos de Hacienda afirman que los beneficios de estas operaciones deben estar incluidas en la Declaración de Renta o Sociedades, al igual que los 'influencers' que obtienen rentas en España, o provenientes del país, deben tributar por ellas en España aunque vivan en "cualquier otro refugio fiscal".

Igualmente, ven "inevitable" que el plan incluya el refuerzo del control aduanero, teniendo en cuenta el aumento del comercio que se prevé tras los acuerdos de la UE con India, la aplicación provisional con Mercosur o el período transitorio del acuerdo con Gibraltar para el control de personas y mercancías.

No obstante, Gestha ha solicitado que "se aumenten las competencias" de los técnicos en las aduanas y que "se refuercen las plantillas y puntos de inspección fronterizos", garantizando la calidad y condiciones sanitarias de los productos que provienen de terceros países.

El colectivo vincula el éxito del nuevo Plan de Control Tributario 2026 a que se alcance un acuerdo que aumente las capacidades de 8.600 técnicos para investigar los fraudes más abultados. En este escenario, pide "ambición" a la dirección de la AEAT para reducir la economía sumergida, pues los técnicos representan el 85% de los funcionarios del grupo A con competencias para investigar, liquidar y recaudar tributos pendientes de pago.

En paralelo, apuestan por que los equipos de inspección se centren en la investigación de la evasión de grandes empresas, grupos empresariales y personas con rentas y patrimonios muy altos, y se cubran más de un millar de jefaturas de unidad vacantes para equilibrar el control que en la práctica se viene centrando en el control de los particulares, autónomos y pymes.

Finalmente, Gestha advierte de que se deben "remover los lastres" que limitan las funciones y competencias para superar el "estancamiento" de los resultados de la Agencia Tributaria, y denuncia que el "bloqueo" de las competencias de los técnicos ha sido determinante en el "desplome continuo" hasta el 87% de las denuncias de delitos fiscales.