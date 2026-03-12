Hacienda mejorará este año los asistentes virtuales y permitirá pagar deudas con tarjeta en sus oficinas

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria seguirá profundizando este año en la conversión de informadores en asistentes virtuales para facilitar al contribuyente la obtención de respuestas ágiles a su dudas, al tiempo que permitirá pagar deudas con tarjeta en sus propias oficinas y por teléfono.

Estas son algunas de las principales directrices en materia de información y asistencia al contribuyente contenidas en el Plan de Control Tributario 2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, Hacienda llevará a cabo la conversión del Informador del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. También se pondrá en servicio el Informador a la exportación, una nueva herramienta virtual destinada a ofrecer apoyo informativo integral en relación con las operaciones de exportación y salida de las mercancías del territorio aduanero de la UE.

En el ámbito censal, se continuará con la mejora de 'Censos Web' para ampliar su uso a un mayor número de trámites. Tras la puesta en producción el año pasado de esta herramienta que permite asistir al emprendedor en el alta de actividades y obligaciones censales, el presente año se ampliará el servicio a determinadas modificaciones censales.

AVISOS POR FALTA DE DOMICILIO FISCAL

A su vez, a contribuyentes que, de acuerdo con la información que consta en la base de datos de la Agencia, no hayan comunicado su domicilio fiscal actual, se les remitirá una comunicación informándoles de la discrepancia detectada y de la posibilidad de corregirla a través de 'Censos Web'.

Se reforzará, además, el modelo de información y asistencia para asegurar la omnicanalidad mediante la interconexión de los diferentes canales en una única herramienta que permita obtener el histórico de atenciones al contribuyente.

CITA PRESENCIAL EN EL DÍA

También se incorporará personal laboral destinado exclusivamente a prestar servicios en el modelo de información y asistencia, de forma presencial en las oficinas y a través de la atención telefónica, y se implantará la cita presencial en el día, permitiendo al contribuyente obtener cita en el mismo día de la petición, siempre que exista disponibilidad en el servicio demandado.

En lo que respecta a los medios de pago disponibles para cancelar deudas, este año el contribuyente tendrá la posibilidad de realizar el pago con tarjeta también en las propias oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, "completando así un amplio abanico de posibilidades de pago", destaca la Agencia Tributaria.

En la actualidad ya es posible el pago con cargo en cuenta, Bizum o tarjeta a través de la sede electrónica y de la 'app', y con cargo en cuenta y Bizum en las oficinas y por teléfono.