Hacienda sigue la información "al minuto" para ver qué medidas fiscales adoptar el año que viene

Asegura que la Comisión Europea "entiende perfectamente" que el Gobierno esté "en esa fase de reflexión" sobre este tema

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha asegurado este jueves que desde el Ejecutivo están en "conversaciones permanentes" a distintos niveles con la Comisión Europea en materia fiscal y ha asegurado que desde el Gobierno está leyendo la información que va llegando "al minuto" de cara a ver qué medidas se podrían adoptar el año que viene.

"Estamos leyendo la información que nos va llegando al minuto de cara a ver qué medidas se podrían adoptar el año que viene. La Comisión entiende perfectamente que estemos en esa fase de reflexión y no hay un contencioso en estos momentos sobre el alcance de la reforma fiscal", ha señalado Gascón, quien hasta hace unos meses ocupaba el puesto de director de la Agencia Tributaria.

Según Gascón, los factores que condicionan el alcance de la reforma fiscal son básicamente la situación de crisis y las necesidades del momento. Además, según ha explicado en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), los retrasos que se están produciendo en la armonización europea y a nivel internacional no solo en la tributación medioambiental, sino también en las medidas relativas al Impuesto sobre Sociedades, son factores que retrasan cualquier toma de decisión nacional.

Como se están produciendo retrasos en la tramitación de estas cuestiones a nivel nacional, el secretario de Estado cree que es "muy posible" que estos temas de debate lleguen a la presidencia europea que ostentará España en el segundo semestre de 2023. "Es un reto, porque tendremos que intentar lograr los correpondientes acuerdos durante el semestre de la presidencia", ha señalado.

HOLGURA PARA AFRONTAR MEDIDAS COYUNTURALES

Tal y como ya indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el secretario de Estado ha afirmado las cuentas públicas cuentan con "holgura y margen" para afrontar la adopción de medidas coyunturales para paliar el impacto de la situación actual marcada por la guerra y la subida de precios.

"Hay margen, no me atrevo a cuantificar cuál sería, porque si lo dijera automáticamente estaría haciendo un presupuesto bis y eso no lo podemos hacer", ha remarcado el secretario de Estado.

Según Gascón, dicha holgura puede venir por dos vías: una es el crecimiento de la base de ingresos tras un buen cierre del año 2022 que está "cada vez más cerca que se produzca" e incluso puede llegar a superar la previsión a cierre del ejercicio.

La segunda vía es que, aunque haya diferencias entre los cuadros macroeconómicos de diferentes organismos, las estimaciones sobre el PIB nominal o la demanda nacional son "similares". "Los ingresos tienen mucha más vinculación con los datos nominales que con los datos reales", ha explicado Gascón.

Con lo cual estos dos factores llevan al Ministerio de Hacienda a ser "optimista" en cuanto a la holgura con la que contará para afrontar nuevas medidas para hacer frente al impacto de la guerra, como las anunciadas este mismo jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia energética.

EN "CONDICIONES" PARA CUMPLIR LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

El secretario de Hacienda ha asegurado que el Gobierno está "en condiciones más que razonables" de cumplir las previsiones presupuestarias el próximo año en el área del ingresos, incluso si hay que hacer frente a eventualidades, ya que cuentan "margen", al tiempo que ha defendido que las estimaciones se basan en "realismo bien informado".

INGRESOS RÉCORD PARA ESTE AÑO

De cara a este año, el Gobierno reconoce que los ingresos tributarios crecerán un 9,3% en 2022 hasta su récord histórico, aunque esta cifra podría incluso ser superada. Esto estará impulsado, sobre todo, por la recaudación del IRPF, que sube a un ritmo de dos dígitos, pero Gascón ha puntualizado que dicha alza "no se explica" por la inflación.

Según ha señalado el secretario de Estado, el crecimiento que se viene observando en los últimos años respecto a la recaudación por encima de del PIB nominal o por encima de la demanda interna responde, en parte, al afloramiento de economía sumergida.

"La necesidad de articular políticas de sostenimiento de rentas por las administraciones públicas ha llevado a que aflore economía sumergida", ha explicado el secretario de Estado, apuntando también que los pagos con TPV están a punto de duplicar a las retiradas en cajero automático.

"Los pagos con tarjeta de crédito dejan trazabilidad y eso evidentemente por reduce el espacio para el fraude fiscal", ha asegurado.