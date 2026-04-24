El Ibex ahonda su caída en la media sesión hasta los 17.650 puntos con el petróleo en 107 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (OTR/PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba a la media sesión de este viernes con una caída del 1,37%, lo que llevaba al selectivo a perder la cota de los 17.700 puntos, en una jornada influida, de nuevo, por los precios del petróleo.

En concreto, el selectivo español se situaba a las 12.00 horas en los 17.640,8 puntos, con el crudo de Brent, de referencia en Europa, subiendo más de un 2,1%, hasta los 107,32 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 97,61 'billetes verdes' el barril, con un avance del 1,85%.

La decisión de EEUU de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz pese a sus expectativas de volver a negociar un acuerdo de paz con Irán ha llevado a los precios del petróleo a una escalada en los últimos días, que encamina al Brent a registrar esta semana un alza de dos dígitos, cercana al 20%.

El presidente Donald Trump ha reiterado este pasado jueves que EEUU mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho, por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, está "totalmente sellado". El jefe de la Casa Blanca ha subrayado que el Ejército estadounidense mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz.

"Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de EEUU. Está 'completamente sellado', hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo", ha señalado, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce EEUU se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

El Ejército estadounidense ha confirmado la llegada de un tercer portaaviones a Oriente Próximo en medio de la frágil tregua acordada con Irán, que entró en vigor el pasado 8 de abril tras la ofensiva lanzada por EEUU e Israel a finales de febrero.

LAS BOLSAS DEL MUNDO CORRIGEN

En este contexto, el jefe de inversiones de Julius Baer, Yves Bonzon, avanza que "los mercados han optado por descontar una perturbación temporal en los precios del petróleo y la economía global".

Así, las Bolsas asiáticas se han movido con signo mixto, aunque han estado registrando descensos durante buena parte de la sesión. En concreto, el Nikkei japonés ha avanzado un 0,97%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,24%. El Kospi surcoreano ha cerrado con una ligera caída, mientras que el índice Shenzhen de la Bolsa china retrocedía un 0,35%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente negativa, en tanto que el Nasdaq se inclina por las ganancias, todo ello después de las caídas del 0,3% y de casi el 0,6% que registraron en la jornada del jueves.

En el terreno empresarial español, Tubacex ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 1,3 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 84% inferior a la del mismo periodo de 2025, debido a su menor actividad por la guerra en Irán y a la imposición de aranceles al acero por parte de EEUU, "que han retrasado y condicionado las decisiones de compra e inversión de los clientes de Tubacex a nivel general".

De su lado, TSK, la ingeniería asturiana especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críticos, ha comunicado su intención de salir a Bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones.

Por otra parte, Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, será nombrado nuevo consejero delegado de Movistar+ en sustitución de Daniel Domenjó, que abandonará la compañía tras alcanzar un acuerdo con la empresa.

Por último, y en el plano internacional, Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, indicó el jueves que despedirá al 10% de su plantilla, unos 8.000 empleados, con el objetivo de incrementar su eficiencia en medio de su elevadas inversiones en inteligencia artificial.

Dentro del Ibex 35, solo tres valores cotizaban en 'verde' en la media sesión. Se trata de Repsol (+0,48%), Naturgy (+0,29%) y Enagás (+0,18%). En el extremo contrario, las compañías que más retrocedían eran Indra (-5,1%), Rovi (-3,95%), Arcelormittal (-3,54%), Bankinter (-2,50%) e Inditex (-2,43%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente también registraban a las 12:00 horas signo negativo, ya que el Cac 40 de País bajaba un 1,12%; el Mib de Milán, un 0,95%; el Ftse100 de Londres, un 0,67%; y el Dax de Fráncfort, un 0,40%.

Con todo, el estratega de LBP AM, Xavier Chapard, argumenta que a pesar de la prórroga del alto el fuego en Irán, "la ausencia de nuevas negociaciones y el hecho de que el estrecho de Ormuz siga estando bloqueado por las dos partes dejan a los inversores en un compás de espera".

De su lado, en el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1687 'billetes verdes'. En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años subía hasta el 3,499%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual vencimiento-- hasta los 46,79 puntos básicos.