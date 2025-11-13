El Movimiento Contribuyentes en Acción inicia su ronda institucional con una reunión con el PP

El Movimiento Contribuyentes en Acción inicia su ronda institucional con una reunión en el Congreso junto a Juan Bravo y Pedro Puy (PP). - MOVIMIENTO CONTRIBUYENTES EN ACCIÓN

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Contribuyentes en Acción ha iniciado su ronda institucional con las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria con el objetivo de promover un diálogo orientado a reforzar las garantías del contribuyente y avanzar hacia una relación más equilibrada entre la ciudadanía y la Administración.

En este contexto, representantes del Movimiento mantuvieron un encuentro en el Congreso de los Diputados con el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, así como con el diputado Pedro Puy. Por parte del Movimiento asistieron su presidente, Ignacio Basco, y su secretario, Antonio García.

Según el Movimiento, durante la reunión se intercambiaron valoraciones sobre los retos actuales del sistema tributario, subrayando la necesidad de avanzar hacia un entorno fiscal más coherente, transparente y orientado al servicio público.

Además, se destacó la importancia de fortalecer las garantías del contribuyente, simplificar cargas administrativas y mejorar la coordinación entre los distintos órganos de la Administración para reforzar la seguridad jurídica.

Asimismo, el Movimiento informó del desarrollo del Libro Blanco del Contribuyente, un proyecto en elaboración que reunirá propuestas de expertos, profesionales y ciudadanos con el objetivo de contribuir a la modernización del sistema tributario y al fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes.