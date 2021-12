El PP denuncia el "veto" del Gobierno para impedir la votación de la enmienda del IVA de las peluquerías

Archivo - El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 19 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Partido Popular quiere que el Senado apruebe una declaración institucional que inc

Archivo - El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 19 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Partido Popular quiere que el Senado apruebe una declaración institucional que inc - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado este jueves que el Gobierno ha presentado un "veto" que ha impedido la votación en el Senado de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que recogía la bajada del IVA al 10% de las peluquerías.

Así lo ha anunciado Maroto en un mensaje en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha denunciado que el Ejecutivo "lo ha vuelto a hacer", haciendo referencia a la solicitud de controversia que resolvió hace unos meses la por aquel entonces presidenta de la Cámara, Pilar Llop, para anular la votación de otra enmienda que recogía esta reivindicación de los profesionales de peluquería.

"El Gobierno acaba de presentar un veto para impedir que se apruebe en el Senado la enmienda del PP de bajada del IVA de las peluquerías al 10%". No ha sido una votación. No. No nos han dejado siquiera votar. Ha sido un veto. Otra vez", ha subrayado el portavoz de los 'populares' en la Cámara Alta.

La reivindicación de los profesionales de peluquería y estética de que se aplique una bajada del IVA al 10% en este sector la habían recogido varios partidos en diferentes enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Es más, en septiembre de este año, el PSOE fue el único partido que votó en contra en el Senado de una moción presentada para instar al Gobierno a incluir en los PGE la rebaja del IVA al 10% para este sector. La apoyaron el resto de partidos, entre ellos ERC y PNV y más socios del Ejecutivo.

En cualquier caso, este jueves se estaba celebrando en el Senado la continuación de la Comisión de Presupuestos que emitiría el dictamen que finalmente se votará la próxima semana en el Pleno. El acuerdo del Gobierno con ERC garantizaba su apoyo a las cuentas públicas para 2022, de modo que previsiblemente la enmienda sobre la bajada del IVA de las peluquerías no saldría adelante, puesto que la intención del Gobierno era no modificar los Presupuestos en la Cámara Alta.