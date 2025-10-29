El PP echa en cara a Montero que banca y energéticas se "forran" mientras los españoles pagan más impuestos que nunca

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero,, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha espetado este miércoles a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que bajo su gestión la banca y las energéticas se están "forrando" mientras que la ciudadanía de rentas medias están pagando "más impuestos que nunca".

El representante balear del PP ha lanzado este reproche a la vicepresidenta durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y más en concreto durante una interpelación urgente sobre política fiscal.

En su intervención, Marí Bosó ha hecho hincapié en que entre 2019 y la actualidad no ha variado el número de personas que se consideran ricas, pero sin embargo en ese periodo el número de españoles que se consideran clase media se ha reducido en catorce puntos porcentuales y han pasado a verse como clase baja o pobre, según datos del CIS.

"¿Para qué mayoría social gobiernan?", ha reprochado el diputado a la ministra, recordando que entre 2018 y 2025 los beneficios de los sectores bancario y energético no han parado de subir mientras que muchos españoles tienen que pluriemplearse para poder llegar a fin de mes.

En el turno de réplica, María Jesús Montero ha recordado al diputado 'popular' que a tenor de esos beneficios récord el Gobierno impulsó un impuesto para sendos sectores y el PP votó en contra de ellos. "¿Por qué el PP se opuso a que contribuyeran más para producir una mayor recaudación y, por tanto, repercusión en el blindaje del Estado del bienestar?", ha preguntado desde la tribuna.

Además, la vicepresidenta ha defendido que el Ejecutivo también ha llevado a cabo en los últimos años, especialmente durante la crisis de inflación del 2022, diferentes rebajas fiscales a productos como los alimentos o la factura de la luz y se ha ido revalorizando el salario mínimo hasta situarse en más de un 60% del nivel que tenía en 2018.