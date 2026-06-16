Unas 11.000 personas asistirán este jueves a una euromovilizacion sindical en Madrid por el trabajo decente

1096693.1.260.149.20260616123034 Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo (i), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 11.000 personas acudirán a la gran movilización sindical que se celebrará el próximo jueves, 18 de junio, en el Palacio de Vistalegre de Madrid organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), CCOO y UGT bajo el lema 'Europa en democracia. Trabajo decente, justicia social y paz'.

Según han informado en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, esta gran cumbre sindical "reivindicativa" contará con la presencia de 400 representantes de sindicatos europeos en defensa del empleo de calidad, la justicia social y la paz y en contra de la desregulación y la austeridad.

"Se necesita que los salarios suban más. Se necesita que el incremento de la economía en Europa se traslade al bolsillo de la gente. Se necesita un refuerzo de los servicios públicos en sociedades envejecidas como las europeas. Se necesita acomodar políticas de vivienda efectivas (...) Y el sindicalismo europeo quiere tomar parte ante los desafíos de época que vive Europa y que vive también nuestro país", ha subrayado Sordo.

En este sentido, el dirigente de CCOO ha advertido de que la Unión Europea se encuentra en un "desafío existencial". "O se profundiza en la integración política e institucional de la Unión Europea para impulsar el llamado modelo social europeo, o la fragmentación europea nos va a llevar al declive y a la irrelevancia y al empobrecimiento de las mayorías sociales", ha avisado.

Sordo también ha afirmado que el sindicalismo europeo reivindica la autonomía estratégica no sólo como una opción económica, sino fundamentalmente como un dilema civil. Así, ha señalado que o Europa reduce sus dependencias en materia energética, en materia industrial, en materia de suministros básicos y en materia de suministros críticos, o Europa "tendrá problemas".

En su opinión, la única manera de conseguir que las mayorías sociales apoyen este proceso de integración europea es recuperar la idea de que Europa es igual a modelo social, a protección de la gente y a paz.

"MÁS Y MEJOR EUROPA"

Por su parte, Pepe Álvarez ha declarado que éste es un acto reivindicativo "para situar de manera clara y directa que necesitamos más y mejor Europa".

"Será un acto realmente importante, trascendente para los trabajadores de la Unión Europea. Un rechazo absoluto a las ultraderechas, vengan de donde vengan, sean europeas o sean de fuera de la Unión Europea. Un acto de reivindicación del Estado del Bienestar, de los servicios públicos, de la sanidad, la cultura, la educación y, sin ningún lugar a dudas, la vivienda. Porque nos parece que esas tienen que ser las prioridades que tenemos que poner encima de la mesa", ha subrayado.

El líder de UGT ha advertido de que el sindicalismo europeo "está y se va a oponer de manera radical" a las políticas de austeridad que vuelven a aparecer en el seno de la Unión Europea en cuanto a las restricciones presupuestarias de los Estados miembros y, por tanto, a la falta de dedicación de recursos a las políticas sociales como consecuencia del aumento que se está produciendo en toda la Unión Europea en el gasto en defensa.

Las organizaciones sindicales pedirán en este acto a las instituciones europeas que se mantengan unidas contra las amenazas externas, ante las "coerciones" económicas y comerciales de las que ha sido objetivo en los últimos meses en el contexto de los distintos conflictos bélicos.

Los sindicatos denuncian que muchas personas se enfrentan a la precariedad, los salarios bajos y un futuro incierto, mientras la desigualdad sigue aumentando "a pesar de la favorable situación macroeconómica de los países europeos".

Así, han explicado los dirigentes de CCOO y UGT, sindicatos de toda Europa han decidido unirse en la celebración de esta cumbre para reclamar una Europa distinta para los trabajadores, que ponga el foco en salarios más justos.

AMPLIA PRESENCIA DE SINDICATOS EUROPEOS

Entre las organizaciones sindicales que asistirán a este evento se encuentran sindicatos de Portugal, Italia, Francia, Chipre, Noruega, Bélgica, República Checa, Malta y Eslovaquia, así como sindicatos europeos de la industria; alimentación, agricultura y turismo; transporte; Policía; construcción, y servicios públicos.

En esta eurocumbre sindical participarán, además de los secretarios generales de CCOO y UGT, la secretaria general de la CES, Esther Lynch.