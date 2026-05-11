Los 27 avalan reforma del Fondo de Globalización para cubrir trabajadores activos en riesgo de despido

Archivo - Edificio Europa, sede del Consejo de la UE en donde se recelebran las reuniones de ministros y de líderes de la UE en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han dado este lunes luz verde a la reforma del Fondo europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) diseñada para ampliar el alcance de su cobertura, de modo que también puedan beneficiarse del apoyo de este instrumento europeo trabajadores en activo pero en riesgo inminente de ser despedidos.

Las nuevas reglas del fondo estarán en vigor una vez que la norma sea publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y será de aplicación hasta finales de 2027, cuando expiren los actuales programas del FEAG.

El marco actual prevé el apoyo de los fondos comunitarios a desempleados que hayan perdido su puesto de trabajo debido a la reestructuración de la empresa o sector en el que trabajaban por el impacto de la globalización y otras crisis, con el objetivo de ayudarles en su reciclaje y búsqueda de un nuevo empleo.

Con la reforma, la Unión busca dar respuesta a los empleados en riesgo inminente de despido, habida cuenta de que las reestructuraciones a menudo se dan en "oleadas", con el objetivo de que puedan prepararse en una fase más temprana y acceder a la formación u otras medidas de acompañamiento antes de nuevas decisiones de despido.

Entre las medidas de apoyo que se pueden beneficiar de financiación con cargo al FEAG se encuentran las medidas de política activa del mercado laboral que proporcionarán a los trabajadores las capacidades necesarias para ayudarles a desempeñar una función diferente o a cambiar de empleo, entre las que pueden figurar el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales, la certificación de las capacidades, la asistencia en la búsqueda de empleo o la orientación profesional.