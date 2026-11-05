Administradores Civiles del Estado piden en el Congreso un Pacto de Estado por la función pública

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (Acsace) ha reclamado este jueves en el Congreso un gran Pacto de Estado por la Función Pública que garantice el relevo generacional, habida cuenta que cerca de la mitad de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará en la próxima década.

El presidente de la asociación, David Lafuente, ha hecho esta petición en la inauguración del primer congreso organizado por los administradores civiles, que ha reunido a cerca de 200 servidores públicos y figuras relevantes como la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro, o el exministro de Justicia Rafael Catalá. También ha participado mediante un vídeo emitido en la jornada la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Lafuente, que ha comenzado su intervención con un sentido recuerdo a las víctimas del reciente accidente ferroviario de Urda y en reconocimiento a los servidores públicos que atendieron la emergencia, ha dirigido una petición a todas las fuerzas políticas para garantizar ese relevo generacional, un desafío que a su juicio no puede resolverse en una sola legislatura.

También ha reclamado un Estatuto del Directivo Público Profesional, profesionalizar a los empleados públicos y acompañar el relevo generacional y el nuevo Estatuto del Directivo Público Profesional con herramientas y formación en inteligencia artificial, así como una mayor dotación para la evaluación sistemática de las políticas públicas y medidas de refuerzo de la integridad pública.

"No seremos pocos los funcionarios que, desde un cargo directivo, hemos sabido decir que no a algo que no nos sonaba del todo bien. Eso también es servicio público", ha aseverado Lafuente durante su intervención.

MENSAJE DE TERESA RIBERA

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha reivindicado en un vídeo emitido en el congreso la importancia histórica de estos funcionarios en la modernización del país, señalando que siempre han estado presente en las grandes transformaciones del país.

En esta línea, la también ex vicepresidenta tercera del Gobierno ha ensalzado el trabajo de estos funcionarios y ha hecho especial hincapié en la cada vez mayor representación de las mujeres en este sector y su participación en el diseño de políticas públicas.

La vicepresidenta ha concluido enfatizando que en un mundo complejo con desafíos globales es fundamental seguir trabajando con administraciones "sólidas" y "bien preparadas con profesionales". "Sin una administración profesional seria que trabaje codo con codo con los demás compañeros, con las demás administraciones, con respeto hacia las personas, anticipándose a las necesidades de los ciudadanos nada de esto hubiera sido posible", ha concluido.