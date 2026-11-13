La afiliación de extranjeros sube en 63.899 cotizantes en octubre y marca nuevos máximos

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social - EPDATA

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros subió en octubre en 63.899 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,8% más respecto a septiembre, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.699.878 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 598.378 ocupados, con un impulso interanual del 19,3%, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 16,4% del total de cotizantes, ha mostrado una trayectoria sostenida de crecimiento, impulsada también por el proceso extraordinario de regularización puesto en marcha en abril.

A 30 de octubre el número de extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 490.586.

De ellos, el 75,2% estaba encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que un 5,9% lo estaba en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sin tener en cuenta el SETA). Por sexos, el 59,7% eran hombres y el 40,3%, mujeres.

Desde 2022, la afiliación de extranjeros ha aumentado en más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, más de la mitad del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, concretamente el 51,1%, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacionalizados, octubre se cerró con un nuevo máximo de 3.699.281 afiliados extranjeros, lo que supone 598.282 cotizantes más que un año antes.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 446.584 cotizantes. Le sigue Colombia (399.294), Rumanía (339.925), Venezuela (250.726) e Italia (219.770).

El Ministerio ha destacado que la tasa de crecimiento interanual es especialmente alta en trabajadores colombianos, con una subida del 59% y 148.210 afiliados más, así como en venezolanos, donde el ritmo de avance se ha acelerado al 19,6%, tras sumar 41.012 ocupados desde octubre del año pasado.

Desde el Departamento que dirige Elma Saiz destacan que la afiliación extranjera tiene una presencia cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación.

Además, subrayan que su aportación se produce en las franjas de edad más jóvenes, en particular gracias a los extranjeros procedentes de fuera de la Unión Europea. Así, el 40,6% de los afiliados extracomunitarios tiene menos de 35 años, frente al 24,6% de los trabajadores nacionales españoles. Por otro lado, solo el 10,1% de los afiliados del resto del mundo (no UE) tiene más de 54 años, mientras que en los españoles esta cifra es del 24,4%.

UN TERCIO DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS, EN LA HOSTELERÍA

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, más de ocho de cada diez afiliados extranjeros (84,8%) se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 3.136.173 trabajadores a cierre de octubre, un 1,7% más que en septiembre y un 20,6% más en valores interanuales.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen un tercio de los ocupados (33,5% de los afiliados), pero también en agricultura (29,1%), construcción (28,9%), actividades administrativas (20,6%), y transporte, donde representan el 19,1%.

En el Sistema Especial del Hogar, los extranjeros suponen el 50,3% del conjunto de afiliados, mientras que en el Sistema Especial Agrario representan el 42,7%.

RÉCORD DE AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó a cierre de octubre un nuevo máximo, con 557.246 personas, un 12,8% más que en octubre de 2025 y un 2% por encima del dato del mes previo.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, como telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan más de un tercio de los ocupados en esta sección de actividad (34%).

También es relevante el peso de los autónomos extranjeros en otras actividades, como actividades de los hogares (28,9%), hostelería (26,1%), actividades administrativas (20,9%), construcción (20%) y actividades inmobiliarias (18,5%).

LA TEMPORALIDAD ENTRE LOS EXTRANJEROS, EN EL 13,3%

El Ministerio ha resaltado además el "elevado" porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 86,7% del total, cifra que se sitúa 27,8 puntos por encima del promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%).

En paralelo, la tasa de temporalidad de los trabajadores extranjeros ha caído hasta el 13,3%, situándose por encima de la tasa de los nacionales (11,9%).