La afiliación de extranjeros sube en 96.684 cotizantes en abril y marca nuevos máximos

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros subió en abril en 96.684 cotizantes respecto al mes anterior, un 3% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.248.247 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,7% del total de cotizantes, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 250.939 ocupados, con un impulso interanual del 8,4%, seis puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global.

"El éxito de nuestro mercado laboral va de la mano del incremento de la afiliación de extranjeros en nuestro sistema de Seguridad Social, ya que ya representan el 14,7% de los cotizantes. Vemos además que su presencia se diversifica cada vez más en un mayor número de sectores", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Desde abril de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 890.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, abril se cerró con 3.233.241 afiliados extranjeros, lo que supone 249.780 cotizantes más que un año antes.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social y supera ya los 400.000 cotizantes (404.402). Le sigue Rumanía (346.719), Colombia (275.695), Venezuela (224.428), Italia (214.970), China (129.207), Perú (109.146) y Ucrania (81.707).

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