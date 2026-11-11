Álvarez (UGT) hace un balance "muy positivo" de la huelga y denuncia un "exceso policial impresentable"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una atención a medios para valorar el desarrollo de la jornada de huelga general, en la sede de CCOO, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los sindicatos hacen declaraciones justo en mitad de l - Ananda Manjón / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho un balance "muy positivo" de la huelga general de este 11 de noviembre y ha denunciado que la Policía ha actuado con "un celo y un exceso absolutamente impresentables" tanto en sus actuaciones contra los piquetes de madrugada como en las cargas contra manifestantes en Madrid.

En una entrevista en La Séptima, recogida por Europa Press, Álvarez ha asegurado que las organizaciones sindicales se han visto "desbordadas" por la respuesta a la convocatoria, aunque sabían que existían "muchas ganas" de expresar públicamente la situación de los trabajadores.

Álvarez ha considerado que la huelga ha supuesto "una bofetada en todos los morros" a quienes, según ha señalado, habían insultado a los sindicatos en los últimos días o pensaban que la convocatoria no tendría trascendencia.

"No conocen a las organizaciones sindicales, no conocen a este pueblo, que es un pueblo que lucha y que no quiere perder derechos", ha asegurado.

CRÍTICAS A LA ACTUACIÓN POLICIAL

Álvarez ha defendido que la Policía debe garantizar el derecho de huelga, que, a su juicio, es el que debe protegerse en una jornada de huelga general, y ha denunciado que durante la madrugada se roció con gas pimienta a piquetes que estaban intentando informar, algo que ha calificado de "inaudito" y "absolutamente impresentable". Asimismo, ha acusado a la Policía de haber estado "provocando a los jóvenes" durante la tarde en la Gran Vía de Madrid.

No obstante, ha subrayado que sus críticas a la actuación policial no restan importancia a la condena de los actos de pillaje que, según ha indicado, se han producido principalmente en Barcelona. "Eso nada tiene que ver con la manifestación", ha recalcado.

El secretario general de UGT ha reclamado al Gobierno alternativas frente a los "abusos" que ha denunciado y los ha relacionado con la falta de una derogación completa de la 'Ley Mordaza'. "Tenemos que tener una policía democrática", ha afirmado, antes de sostener que "hay mucha gente que duda de que una parte importante" de la Policía "sea y actúe democráticamente".