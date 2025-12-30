ATA prevé que el empleo autónomo crezca en 2026, pero avisa: el 30% de autónomos cierra 2025 con pérdidas

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor. - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, prevé que 2026 sea un año en el que el empleo de los trabajadores por cuenta propia vuelva a crecer, con entre 25.000 y 27.000 autónomos más, lo que en términos relativos sería un incremento del 0,7 o el 0,8%, pero avisa de que el 30% de los autónomos ha cerrado este año con pérdidas.

En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha aseverado que 2025 ha sido un año "nefasto" para los autónomos, con "muchas promesas" sobre la mesa para el colectivo de trabajadores por cuenta propia, pero sin que se haya mejorado "nada", especialmente, en el caso de la protección social.

"Todo lo contrario, 2025 ha sido un año de incremento de carga impositiva e incertidumbre y que ha conseguido cabrear a los autónomos. Si no hay cambios radicales 2026 llegará con más incertidumbre", ha afirmado Amor.

Sobre el empleo, el presidente de ATA ha reiterado que los datos de empleo de 2025 reflejan crecimiento, pero que solo ha tenido lugar en las grandes empresas, las que pueden aguantar "tantos cambios y costes", mientras que ha vuelto a caer en las pequeñas empresas y autónomos, así como en sectores tradicionales como el comercio, transporte, industria y agricultura.

En general, la patronal de autónomos prevé que el empleo crezca entre el 0,9% y el 1,1%, en torno a los 250.000 empleos, y que el paro se reduzca hasta el 10%, condicionado a que se apoye de forma clara y directa a los autónomos y pequeñas empresas.

PREVÉ QUE EL PIB CREZCA EN TORNO AL 2%

Las previsiones de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA de cara a 2026 son que el PIB crezca en torno al 2 o 2,2%, con una inflación moderada en el entorno del 2,2 o 2,3%.

"Estamos inmersos en un entorno complicado, y el autónomo necesita certidumbre, lo mismo que los inversores. Tocan elecciones en varias comunidades y las afrontamos con un clima político enrarecido. No se respira buen caldo de cultivo para la inversión", ha expuesto.

En esta línea, desde ATA han asegurado que los autónomos destinan 200 horas anuales a trámites y burocracia, lo que se traduce en un coste de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos.

"En España cada día se pone una zancadilla al que genera empleo. Y se incrementan sus deberes como el registro horario o el Verifactu pero no sus derechos o las facilidades como el eximir de IVA a los autónomos", ha añadido Amor.