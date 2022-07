AUDIO.-Álvarez(UGT),partidario de extender control de precios o implantar tasas en sectores con inflación "especulativa"

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Pepe Álvarez se ha mostrado este jueves "claramente partidario" de "ir a un control de precios" o implantar tasas, similares a las anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a energéticas y banca, en sectores "que están disparando precios de manera artificial y con afán especulativo".

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en Logroño, en la que ha comparecido junto a su homólogo en La Rioja, Jesús Izquierdo, momentos después de participar en el Foro SER Empresarios Rioja, y antes de asistir a una reunión con representantes del sindicato en la Comunidad y mantener un encuentro institucional con la presidenta regional, Concha Andreu.

Como ha afirmado Álvarez, "se trata de prácticas insolidarias en momentos de crisis como éste", que se están dando en sectores que no se están regulando por la oferta y la demanda, sino por "opciones monopolistas de unos pocos", ante las que el Gobierno "tiene la obligación de intervenir o controlando precios o situando los beneficios como antes de la invasión de Ucrania y de la pandemia".

Y sobre los nombres de esos sectores a los que se refiere, "puedo poner nombre a los sectores que claramente están abusando". Así, ha apuntado a la "distribución, que compra una sandía a 10 ó 20 céntimos, y la vende a 1,5 euros", un dinero "que no se queda el productor ni el pequeño comerciante". "Es una especulación insoportable", ha afirmado.

Ha citado igualmente a la hostelería, y más en concreto, a los hoteles, "que no tienen ninguna razón objetiva para subir sus precios entre un 20 y un 40 por ciento", y ha argumentado, en este sentido, que, tras la crisis del sector en 2020 y 2021, "lo que no pueden es resarcirse en un año, hay que distribuirla en el tiempo".

"Hay algunos sectores de este tipo que tendríamos que ver qué medidas habría que poner y, sobre todo, ponerles 'rojos' porque se lo merecen", ha recalcado el dirigente de UGT, quien ha subrayado, sobre las afirmaciones de que las futuras tasas repercutirán en los ciudadanos, "si es así, es que hay un fallo en el sistema".

"Para quienes dicen eso, deberían pensar en nacionalizar la banca, porque si tenemos un sector de la banca que es tan monopolista que, cuando hay una subida de impuestos todos a la vez toman la decisión de trasladarlo en comisiones a los clientes, eso quiere decir que el sistema no funciona, que el mercado es una pantomima y que no hay competencia", ha reseñado Pepe Álvarez.

Por eso, a su juicio, "es solo una excusa de quienes no quieren para no decir la verdad, que no quieren que suban los impuestos a unos porque tampoco quieren redistribuirlo con otros, que son la mayoría". Porque, como ha incidido, "tenemos una inflación insoportable, no solo la general, sino la subyacente", que, ha insistido, en algunos casos "se da de manera absolutamente especulativa".

"No puede ser que con el precio del barril de petróleo un 40 por ciento más caro que hoy, la gasolina y el gasoil estuviera un 30 por ciento más barato, hay especulación claramente. Y la hay en la energía, en el gas, pero también la hostelería y la distribución de los alimentos", ha dicho.

MEDIDAS DEL GOBIERNO, EN LA BUENA DIRECCIÓN AUNQUE "TARDE".

En este marco, ha considerado que las medidas del Gobierno "van en la dirección adecuada", aunque ha señalado que "nos gustaría debatirlas y hacer aportaciones" y que se hicieran, además, "a ser posible, con el consenso de todos", por lo que ha pedido "un esfuerzo a todas las fuerzas políticas" en este sentido.

Se ha referido, así, a que "eso sería un pacto de rentas, de manera que las cargas de la crisis que padecemos y que va a ir a más tras el verano se reparta de la manera más equitativa posible entre todos". "Valoramos positivamente las tasas y gravámenes para los sectores de la energía y la banca, esta es la forma de afrontar las crisis, no como en 2008", ha resaltado.

Unas medidas adoptadas por el Gobierno central que no ha considerado como un giro a la izquierda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "no creo que haya un cambio fundamental en sus políticas, no estamos hablando de ningún proceso bolivariano ni nacionalizador, sino del reparto de la riqueza".

"No creo que los gobiernos de Italia, Alemania o Francia sean gobiernos de ultraizquierda, y todos han impuesto tasas a las energéticas", ha asegurado el responsable de UGT, quien, pese a todo, ha manifestado que las medidas "van tarde".

Y ha finalizado refiriéndose al PP y a su postura en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación, señalando que "está e naproceso de creación de una alternativa de Gobierno, hay que entender la posición que tiene". "Feijóo lleva poco tiempo de presidente del PP, vamos a ir viendo cómo se va situando", ha concluido.