Álvarez (UGT) llama a patronal a desbloquear acuerdo de salarios "o si no, tendrán movilizaciones más fuertes" en otoño

El secretario general de UGT Pepe Álvarez ha hecho este jueves en Logroño un llamamiento a la patronal CEOE a desbloquear el acuerdo de salarios "o tendrán movilizaciones más fuertes en septiembre o en octubre", ha advertido.

Así lo ha asegurado el líder sindical en una rueda de prensa en Logroño, en la que ha comparecido junto a su homólogo en La Rioja, Jesús Izquierdo, momentos después de participar en el Foro SER Empresarios Rioja, y antes de asistir a una reunión con representantes del sindicato en la comunidad y mantener un encuentro institucional con la presidenta regional, Concha Andreu.

Álvarez ha reseñado que las protestas que se han desarrollado contra la patronal en las últimas semanas, bajo el lema, como ha recordado, 'Salarios o conflicto', "han sido solo un pequeño aperitivo si no se sientan a negociar la subida de los salarios".

En este sentido, ha hecho ese llamamiento a la patronal, "para que desbloqueen la negociación que permita mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que desbloqueen el acuerdo, porque si no, el conflicto va a subir en septiembre o en octubre, con movilizaciones más fuertes de las que ha habido hasta ahora".

Una reivindicación que Álvarez ha centrado, especialmente, "en los sectores con los salarios más bajos, en sectores donde trabajan principalmente mujeres y jóvenes, con sueldos en torno a los 1.000 euros, a los que la patronal debe ser consciente de no dejarles atrás, debe subir esos salarios".

Por ello, ha adelantado que UGT reclamará "si la patronal no respira para septiembre", una subida extraordinaria del SMI para estos sectores "antes de final de año".

Ha recordado, además, que su sindicato "no ha planteado nunca que los salarios suban el IPC, sino una fórmula más razonable", con subida del 3,5% en 2022, 2,5% en 2023 y 2% más cláusula de revisión salarial en 2024, y, ha incidido en que "no va a influir una subida de los salarios en la subida del IPC este año".

El dirigente sindical ha señalado, además, que, si bien las empresas tienen margen para repercutir las subidas de los costes, "los trabajadores solo pueden repercutir la subida de los precios en sus salarios, y, para eso, es necesario mantener el poder de compra, es un tema razonable que la patronal debería escuchar".

Ha apuntado que hay sectores o empresas que han firmado sus convenios -ha puesto como ejemlo Construcción, +4%; Seat Barcelona, +6,5%; o el metal de Cantabria "tras 20 días de huelga", que ha firmado revisión de clásula salarial con mantenimiento del poder adquisitivo- pero ha reclamado el acuerdo marco general "para sectores con poca presencia sindical, de modo que se pueda llegar a los salarios más bajos".

Y, por último, se ha reafirmado Pepe Álvarez en "mi frase de que deseo a mis compatriotas que tengan un buen verano, y lo deseo a los desempleados, porque tener buen verano es que dentro de las posibilidades que tengas lo hagas sin que nadie te machaque con que en septiembre se va a hundir el mundo, habrá mes de septiembre, y lo abordaremos de manera solidaria".

En sus palabras, "y lo hago también con los compatriotas que se van a ir de vacaciones, que tienen medios, y que eso es bueno que los que tienen medios se vayan de vacaciones y gasten eso es bueno para el país".

"No vamos a permitir que nos vuelvan a culpar de esta crisis. En 2008 ya nos dijeron que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, cosa que era mentira. Vivamos con nuestras posibilidades, pensando en que hay un mañana y sin que nadie nos meta en una depresión de que el mañana es complejo y difícil que no nos deje vivir dignamente. Ese es el mensaje que me gustaría trasladar a los trabajadores de mi país", ha concluido.