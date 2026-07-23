CCOO celebra la candidatura de Yolanda Díaz a laDirección General de la OIT

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha anunciado su respaldo a la candidatura de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para ser la futura directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así, la central sindical ha hecho un llamamiento para que gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos apoyen un proyecto "basado en el trabajo decente, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la transición justa, la libertad sindical y un multilateralismo que defienda la democracia y la justicia social".

Para la organización sindical, la candidatura de la actual ministra cobra relevancia en el momento actual, en el que España cuenta con activos reales para optar a la dirección de OIT.

Asimismo, en un comunicado, CCOO destaca la trayectoria de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con "importantes medidas que han mejorado las condiciones de trabajo y de la calidad del empleo" y han contribuido al crecimiento económico "e históricas cifras del empleo en España", con el diálogo social en el centro.

Además, CCOO pone de relieve que la OIT es "más que nunca" una institución "fundamental" para garantizar el trabajo decente, la protección social y el diálogo social.

El sindicato destaca que una de las principales funciones de la OIT es la de establecer las Normas Internacionales del Trabajo y la supervisión de su cumplimiento mediante los convenios y las recomendaciones.

En este contexto, destaca que la candidatura de Díaz, avalada por el Gobierno español, llega en tiempos marcados por noticias "poco halagüeñas" para el multilateralismo en general y para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en particular, ya que el "menosprecio" por el multilateralismo mostrado por Donald Trump y su gobierno se ha materializado en el abandono de los Estados Unidos de instituciones como la OMS y con el impago de la contribución a la OIT, que asciende a más de 280 millones de euros, el 22% del total del presupuesto de la agencia.

CCOO subraya que, además de "ahogar financieramente" a la OIT, el gobierno Trump ha intentado "imponer a su asesor financiero como director político", lo que supondría "el fin de la OIT como la conocemos".