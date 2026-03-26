CCOO firmará el acuerdo para implantar las 35 horas tras incluir el Gobierno a todo el personal de la AGE

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

CCOO ha informado este jueves en un comunicado que mañana firmará con el Gobierno el acuerdo para la implantación de la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) tras comprometerse el Ejecutivo a incluir a todo el personal de la AGE.

El aval de CCOO al acuerdo se suma así al de UGT, que ya había trasladado ayer su respaldo al acuerdo del Gobierno para implantar la jornada de 35 horas en la AGE, por lo que solo faltaría conocer la respuesta de CSIF.

Según han indicado desde CCOO, la propuesta inicial de Función Pública era limitar la aplicación de las 35 horas semanales al personal que trabaja de lunes a viernes, y excluir al personal con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, desde CCOO han indicado que "a última hora" el Gobierno ha aceptado y se ha comprometido a implantar la jornada de 35 horas para todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General del Estado.

"El Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO no podía avalar que parte de su personal se quedase fuera. No existe ninguna norma legal que justifique que teniendo el mismo empleador, que es el Estado, una parte de la platilla realizase 1.533 horas anuales y otra parte más de 1.642 horas anuales, generando una discriminación en el régimen estatutario y empeorando las condiciones laborales de las personas excluidas", han indicado desde CCOO.

Así, el sindicato ha reivindicado que, con independencia del horario que tenga que realizarse para cubrir turnos de mañana y tarde o de 24 horas, la jornada en cómputo anual "debe ser la misma para todo el personal civil del Estado".

Por su parte, fuentes de CSIF han indicado que suscribirán el acuerdo mañana si el texto cumple con el compromiso del Gobierno de implantar las 35 horas a todo el personal de la AGE, pero han afirmado que todavía no tienen el texto definitivo. "No dudamos de la palabra, pero hasta que no veamos el texto, no tendremos la absoluta certeza", han apuntado.

UNA MEDIDA QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 246.000 EMPLEADOS PÚBLICOS

Según CCOO, más de 246.000 empleadas y empleados públicos se verán beneficiados de esta medida, sirviendo de referencia de jornada para la Administración Local y que se acordó en el 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI'.

Para el sindicato, la implantación tiene que ser progresiva debido a la heterogeneidad de los servicios públicos del Estado, por lo que en el plazo de 15 días la Secretaría de Estado de Función Pública modificará la Resolución general de jornadas y horarios de 28 de febrero de 2019, implantando la nueva jornada laboral de 35 horas y su distribución horaria.

Además, los horarios de especial dedicación del personal directivo también se adaptarán, reduciéndose a 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.

Asimismo, los departamentos ministeriales, organismos públicos, agencias y entidades públicas de la AGE con jornadas y horarios especiales, tendrán que adaptar la jornada de las 1.533 horas anuales en las Instrucciones específicas de jornadas y horarios, así como en los calendarios laborales previa negociación con la representación del personal en la Mesa de Negociación Delegada correspondiente.

CCOO ha recalcado que la jornada de 35 horas servirá para modernizar la organización del trabajo en la Administración del Estado; constituir una medida para atraer y retener talento, así como para mejorar la productividad en la Administración, la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y la salud física y mental del personal.

No obstante, han recalcado que esta rebaja de jornada exigirá tener que adoptar algunas medidas técnicas y organizativas como la revisión de la planificación actual de los recursos humanos, detectar las necesidades de personal en los servicios de atención a la ciudadanía y con horarios sujetos a turnicidad para poderlos atender con las nuevas ofertas de empleo público, de carácter plurianual.

Desde el sindicato han indicado que estarán vigilantes para que la implantación de las 35 horas "no sea una medida electoralista" que ponga en riesgo los servicios públicos y para exigir al Gobierno que negocie "a la mayor brevedad" la Oferta de Empleo Público de 2026.