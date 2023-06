CCOO y UGT piden aprobar ya el Estatuto del Becario tras acordarlo con Díaz: "El Gobierno es uno"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (c), firma con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (i) y de UGT, Pepe Álvarez (d), el acuerdo para el Estatuto del Becario

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras y UGT han reclamado al Gobierno que "cumpla su compromiso" y apruebe el Estatuto del Becario que firmaron con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aunque sin el apoyo de la patronal.

"El Gobierno es uno y nosotros cuando acordamos con el Gobierno, acordamos con el Gobierno. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio competente y por tanto esto es un acuerdo con el conjunto del Gobierno y si llegamos a un acuerdo con el conjunto del Gobierno, exigimos que vaya al BOE", ha señalado este jueves el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, durante su participación en un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) celebrado en Santander.

Tras "intentar que fuera lo más consensuado posible", el líder de CCOO ha exigido la puesta en marcha del Estatuto del Becario. "Nosotros vamos a exigir hasta el último día que esto vea la luz", ha apuntado Sordo.

En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado al Gobierno que "cumpla su compromiso" y, en la medida que "sea jurídicamente posible", apruebe el Estatuto del Becario.

"Hay quien plantea que en una situación como la que estamos jurídicamente tiene algunas pegas. Yo creo que no tiene pegas y el Gobierno lo que tiene que hacer es proceder a aprobar y publicar el decreto", ha sentenciado Álvarez, en referencia a la posibilidad de que el Ejecutivo no apruebe el Estatuto del Becario debido a la convocatoria anticipada de las elecciones generales.

Para el secretario general del sindicato, no sacar adelante esta norma sería "liarla y sobre todo dejar a un sector muy importante de la población en una situación de precariedad absoluta". "Desde que firmamos el acuerdo de la reforma laboral hemos trabajado para que en esta Legislatura este tema quede zanjado", ha afirmado.

En este punto, el líder de UGT ha asegurado que los sindicatos tienen "un acuerdo con el Gobierno porque la vicepresidenta del Gobierno es vicepresidenta del Gobierno de España".

Asimismo, Álvarez ha defendido que no pueden esperar a "que se vuelva a construir el Gobierno" después de las elecciones ya que los becarios están "en una situación de explotación que es absolutamente intolerable".

La semana pasada, Yolanda Díaz y los sindicatos firmaron el acuerdo sobre el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido coloquialmente como Estatuto del Becario, que no cuenta con el apoyo de la CEOE. "La realidad es que nuestro país durante más de 40 años ha tenido gobiernos 'ninis', que no daban alternativas ni soluciones para las personas jóvenes de nuestro país", señaló Díaz tras la firma del acuerdo.

La propuesta del Estatuto del Becario, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.

El objetivo de esta norma es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena.