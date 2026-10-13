CCOO y UGT piden que el SMI suba al menos un 7% en 2027, hasta los 1.306 euros al mes

1124934.1.260.149.20261013114429 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo (i), durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). Álvarez y Sordo han dado todos los detalles sobre la convocatoria - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido este martes que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suba, como mínimo, un 7% en 2027, hasta los 18.290,58 euros anuales ó 1.306,5 euros mensuales por catorce pagas (unos 85,5 euros más al mes que ahora).

En términos anuales, la subida propuesta por las centrales sindicales suponen un SMI de unos 1.196 euros brutos más al año que los 17.094 euros actuales.

Así lo ha avanzado este martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa junto a CCOO para presentar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Álvarez ha señalado que ambas organizaciones trasladarán al Ejecutivo su propuesta de actualización del salario mínimo para el próximo año.

El dirigente sindical ha explicado que la propuesta tiene en cuenta el desfase de en torno al 2% entre la subida del 3,1% aplicada al SMI en febrero de este año y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). En julio, ambos sindicatos ya plantearon revisar su cuantía por la diferencia entre la inflación existente cuando se aprobó el incremento y la evolución posterior de los precios.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha encargado a la comisión asesora del SMI que presente su propuesta de subida para 2027 antes de que termine este mes o, como máximo, a principios de noviembre.

No obstante, Díaz no especificó si dará tiempo a aprobar esta subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sí ha recalcado que para el 1 de enero las empresas ya deberían conocer cuánto va a subir el salario mínimo en 2027.

SUBIDAS SALARIALES DE ENTRE EL 4% Y EL 7%

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado que los salarios aumenten entre un 4% y un 7%, en función de la distribución salarial de cada sector, y ha defendido recuperar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con la CEOE.

"Las empresas están acumulando más beneficios que nunca y tienen que repartirlos a través de una subida generalizada de los salarios", ha afirmado Sordo, que ha calificado de "perfectamente realista" la propuesta sindical.

El dirigente de CCOO ha advertido, no obstante, de que las subidas salariales no pueden compensar por sí solas el encarecimiento de la vivienda, cuyo precio ha aumentado un 12% interanual y cuya crisis ha motivado la convocatoria de la huelga general. "Hay que subir los salarios, pero el problema de la vivienda es sobre todo el problema de la vivienda", ha señalado.

EL BLOQUEO DEL ACUERDO CON LA CEOE

Por otro lado, Álvarez ha denunciado que UGT y CCOO llevan más de un año esperando a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para negociar la renovación del AENC.

El secretario general de UGT ha explicado que hay decenas de negociaciones de convenios colectivos paralizadas por la falta de este acuerdo marco y Sordo ha situado el desbloqueo del AENC entre los principales objetivos laborales de la huelga del 11 de noviembre.

Además, ambos han reclamado la aprobación de los decretos relativos al registro horario y a la absorción y compensación de los complementos salariales. Según han indicado, estas medidas no necesitan la aprobación del Congreso de los Diputados.