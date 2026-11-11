La CEG estima un seguimiento de la huelga entre el 7% y el 15% en Galicia

Manifestantes durante la manifestación convocada por UGT y CC.OO. durante la huelga general del 11-N, a 11 de noviembre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). CCOO y UGT anunciaron la fecha de esta huelga general el 7 de octubre. La convocatoria - Adrian Irago / Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) estima que el seguimiento de la huelga general en la comunidad gallega se sitúa, de media, entre el 7% y el 15%, con base en "los datos proporcionados por las organizaciones empresariales que han facilitado información" y "entendiendo posibles variaciones según sectores salvo lugares puntuales que pueden ser algo mayores, pero muy ligeramente".

Así lo indica la CEG en un comunicado de prensa en el que destaca que "los primeros datos disponibles sobre el desarrollo de la huelga general convocada en Galicia apuntan a un seguimiento limitado y desigual, con diferencias significativas entre sectores productivos y territorios, y una incidencia más acusada en aquellos ámbitos con mayor implantación sindical".

Además, apunta a la información trasladada por la CEOE, que refleja que, pasadas las 8,00 horas, la reducción de la demanda eléctrica se situaba en torno al 10%, un porcentaje inferior al registrado en anteriores jornadas de huelga, en las que el descenso superó el 14%. A las 12,00 horas, la reducción de la demanda ha rondado el 5%, "significativamente por debajo del dato de huelgas anteriores", señala.

"La tendencia, por tanto, apunta a una normalización de la demanda respecto a la de un día laborable normal", resalta la patronal gallega.

Asimismo, con la información disponible hasta el mediodía, constata que los servicios mínimos establecidos "se están cumpliendo, permitiendo mantener la prestación de los servicios esenciales".

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha reiterado que "se está ante una huelga política que será un fracaso, porque no responde a un conflicto laboral entre personas empresarias y trabajadoras".

Vieites ha cuestionado el momento elegido para su celebración, coincidiendo con la convocatoria de elecciones, y ha advertido del componente de "oportunismo ideológico" que, a su juicio, caracteriza esta movilización.

El presidente del empresariado gallego ha insistido en que "las organizaciones empresariales defienden el diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones concretas a los problemas económicos y sociales, frente a convocatorias que trasladan a las empresas y a los trabajadores el coste de una confrontación que debería abordarse por otras vías".

INCIDENCIAS

La CEG manifiesta, no obstante, su "preocupación" por las incidencias registradas durante las primeras horas de la jornada, "especialmente las dificultades de acceso a determinados polígonos industriales, que pueden obstaculizar la entrada de trabajadores, proveedores y mercancías y afectar al normal funcionamiento de las empresas".

Condena expresamente "cualquier acto vandálico, coacción o actuación que vulnere la libertad de los trabajadores que desean acudir a sus puestos y de las empresas que quieren desarrollar su actividad con normalidad".

Vieites ha señalado que "el derecho de huelga es plenamente legítimo y debe respetarse, pero también deben respetarse el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la libertad de quienes han decidido acudir hoy a sus puestos de trabajo". "Ningún derecho puede ejercerse impidiendo el ejercicio de los derechos de los demás", subraya.

Y alerta de que "cualquier obstáculo injustificado a la movilidad de personas y mercancías genera perjuicios que afectan no solo a las compañías, sino también al conjunto de la economía gallega".

Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad y reclama que se garantice el libre acceso a los centros de trabajo y el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos.