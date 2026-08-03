CEOE, Cepyme y ATA trasladan su apoyo a Ceuta y piden reforzar la seguridad para recuperar la normalidad

Varias personas esperan a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Jesús Torres - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

CEOE, Cepyme y ATA han trasladado este lunes su apoyo y solidaridad a los ciudadanos, empresas, autónomos, trabajadores e instituciones de Ceuta tras los "graves acontecimientos" registrados en los últimos días en la ciudad autónoma y han reclamado reforzar la seguridad para recuperar la normalidad y garantizar el desarrollo de la actividad económica.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones empresariales han defendido que Ceuta es "una ciudad española y europea" y han subrayado que garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la convivencia y el desarrollo de la actividad económica constituye "una responsabilidad esencial de cualquier Estado democrático".

Asimismo, han reafirmado su defensa del Estado de derecho, la Constitución, la seguridad, la legalidad, la convivencia, la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el respeto a la dignidad de las personas.

Las organizaciones han explicado que, desde el inicio de la crisis, mantienen un contacto permanente con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para ponerse a su disposición y atender las necesidades de empresarios y trabajadores.

Además, han destacado la "responsabilidad" demostrada por los empresarios ceutíes para garantizar el suministro de bienes y servicios y han agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia y el resto de servidores públicos.

Por otro lado, CEOE, Cepyme y ATA han lamentado la pérdida de vidas humanas registrada durante los últimos días y han incidido en que "no puede haber inversión sin confianza, ni empleo sin seguridad, ni crecimiento sin certidumbre".

En este contexto, han defendido que la protección de las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea es un elemento esencial para preservar el mercado único europeo y han avanzado que CEOE trasladará esta reflexión a las organizaciones empresariales integradas en BusinessEurope para defender una respuesta común que refuerce la seguridad, la competitividad y la integridad de las fronteras exteriores de la UE.

Por último, las tres organizaciones han reiterado su compromiso con Ceuta y han hecho un llamamiento a actuar "con unidad, firmeza y responsabilidad institucional" para recuperar la confianza, reforzar la seguridad de los ciudadanos y permitir que la actividad económica y social vuelva a desarrollarse con normalidad.