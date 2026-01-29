CEOE y Cepyme rechazan la "trampa" de la subida del SMI, que "asfixiará a muchas empresas"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las patronales CEOE y Cepyme han rechazado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), a la que han calificado de "trampa" dado que Trabajo realmente ha pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, "quebrando" la negociación colectiva.

En un comunicado, CEOE y Cepyme han asegurado que "nunca" había habido una falta de respeto y un desprecio "tan claro" al diálogo social como el "presenciando en estos días".

En este sentido, han recalcado que la subida del SMI acordada este jueves entre Trabajo y sindicatos se ha hecho "saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas".

La CEOE ha argumentado su rechazo a la subida por la imposibilidad de seguir los procesos mínimos de consulta propios del diálogo social al no haber recibido ninguna propuesta en firme en la mesa de negociación de esta tarde y en plena "descoordinación y conflicto" entre ministerios sin precedentes.

Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la propuesta de subida del SMI es "inasumible" y "desproporcionada" para los trabajadores por cuenta propia y ha acusado a Trabajo de "jugar" con las empresas y autónomos.

"Tres meses ya prácticamente perdiendo el tiempo y una subida que parece que estaba diseñada y que lo que se ha estado es entreteniendo o intentando jugar en general con los autónomos y con las empresas", ha asegurado.

NO SE HA ABORDADO EL INCENTIVO FISCAL

Las patronales expresaron esta mañana su rechazo al incentivo fiscal a las empresas diseñado por el Ministerio de Hacienda para compensar la subida del SMI por considerarlo una "fórmula trilera" para sustituir la indexación a los contratos públicos, con condiciones "inalcanzables" y que dejaría fuera a la mayoría de las empresas.

La propuesta de Hacienda suponía establecer un incentivo fiscal, mediante una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, dirigida a las empresas para impulsar contrataciones con sueldos superiores al SMI.

Sin embargo, la misma no ha sido abordada en la mesa de negociación tripartita de este jueves, según ha afirmado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha reconocido que esta medida no era la que quería Trabajo --que aboga por indexar el SMI a los contratos públicos--.

El secretario de Estado de Trabajo ha explicado que no se ha tratado esta medida en la mesa de esta tarde debido a las críticas por parte de la patronal.

"De manera que el Ministerio de Trabajo ha decidido no someter la propuesta de Hacienda a la mesa de diálogo social por considerar que era una pérdida de tiempo y aquí no estamos para perder el tiempo", ha remarcado.