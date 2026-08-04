CEOE destaca la capacidad de empresas para sostener el empleo, pero piden un favorable entorno regulatorio

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha destacado la capacidad de las empresas para sostener el empleo, pero ha advertido de que la persistencia de desequilibrios estructurales del mercado laboral, las dificultades para cubrir vacantes y el deterioro que siguen mostrando las microempresas hacen necesario un entorno regulatorio que refuerce la empleabilidad y favorezca su competitividad y crecimiento.

Tras la publicación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social registrados en el mes de julio, CEOE ha valorado a través de un comunicado la capacidad de las empresas para sostener el empleo, impulsar la afiliación y mejorar la calidad de la contratación, en un contexto económico y geopolítico caracterizado por la incertidumbre,

Según ha señalado la patronal, el compromiso de las empresas españolas con el empleo ha permitido alcanzar un nuevo máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social, con 22.508.065 afiliados, tras registrar en julio un incremento medio de 41.727 personas afiliadas. Este dato contrasta con el aumento de 19.517 personas en situación de desempleo.

"El sector privado sigue siendo el principal motor de creación de empleo en España, gracias al esfuerzo sostenido de las empresas para mantener e impulsar la contratación en un entorno económico complejo", ha destacado la organización que dirige Antonio Garamendi.

En esta línea, mantiene también un avance sostenido en la calidad del empleo, con casi cuatro de cada diez contratos formalizados en julio de carácter indefinido y una tasa de temporalidad que se sitúa en torno al 13,4% de los afiliados.

EFECTO DE LA REGULARIZACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

"Aunque la afiliación ha alcanzado niveles récord, la evolución de los indicadores debe interpretarse con cautela teniendo en cuenta el efecto del proceso de regularización de trabajadores extranjeros, que está contribuyendo positivamente al crecimiento de la afiliación", ha señalado la patronal.

Parte de estas personas pueden, además, estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones sociales.

Esta circunstancia condiciona, según CEOE, la comparabilidad de los datos de afiliación y paro con ejercicios anteriores y debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la evolución del mercado laboral, como sucede con la incidencia que están teniendo los incendios.