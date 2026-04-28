Cepyme ve datos "preocupantes" para la actividad de las empresas

Archivo - La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal de las pymes Cepyme ha afirmado este martes que, de las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, se extraen datos "muy preocupantes" para la actividad de las empresas.

En este sentido, Cepyme ha denunciado en un comunicado que el número de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes cayó un 3,9% interanual en el primer trimestre, hasta situarse en 2,16 millones, un deterioro que, para la organización, resulta "especialmente preocupante" al ser una pieza clave del tejido empresarial español, tanto desde la perspectiva de la provisión de bienes y servicios en determinados territorios como de creación de riqueza y bienestar.

"Estos empresarios individuales son el primer escalón del emprendimiento y, por lo tanto, el germen del tejido empresarial pyme, estando muy vinculado su declive con un escenario de complejidad administrativa y regulatoria al alza que se ve acompañado por unos costes crecientes que juegan en contra de la viabilidad de su actividad", avisa la patronal de las pymes.

Cepyme muestra también su preocupación por el problema del relevo generacional, dado que, según el promedio de los últimos cuatro trimestres, el 50,9% de los empleadores tiene 50 o más años y un 19,5% supera los 60 años, porcentajes que se sitúan, respectivamente, en el 47,9% y 17% cuando se trata de empresarios sin asalariados.

"Estos datos reflejan que una parte del tejido empresarial español está desapareciendo a medida que los empresarios deciden retirarse y dada la ausencia de relevo generacional", subraya Cepyme, que advierte además del "elevado riesgo" de que este proceso se acelere en los próximos años.

En este sentido y en el caso de muchas pymes de carácter familiar, la organización empresarial avisa de que la "proliferación de obstáculos" a la actividad empresarial "desincentiva" que se produzca el relevo dentro de la misma familia e, incluso, por parte de terceros.

Para la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, estos datos resultan "alarmantes" en un contexto de creciente incertidumbre "y amenaza de nuevos incrementos de coste y elevada inflación".

Además, De Miguel considera "preocupante" el incremento del paro y el descenso de la ocupación, "mientras se mantienen las dificultades de las empresas, especialmente de las pymes, para encontrar mano de obra para cubrir sus demandas y persiste un incremento del absentismo, uno de los principales problemas del mercado laboral actual".