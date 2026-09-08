El coste por hora trabajada sube un 4,8% en el segundo trimestre y encadena cinco años de alzas

Archivo - Una camarera atendiendo mesas en una terraza de Zaragoza- EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El coste por hora trabajada subió un 4,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2025, tasa seis décimas inferior a la del trimestre previo, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte del periodo abril-junio de 2026, el coste laboral encadena 20 trimestres de alzas interanuales o, lo que es lo mismo, cinco años consecutivos de incrementos.

Por componentes, el coste salarial se incrementó en el segundo cuarto de 2026 un 4,7% en relación al mismo trimestre de 2025, sumando también 20 trimestres de aumentos interanuales. Por su parte, los otros costes subieron un 4,8%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 4,8% interanual entre abril y junio de este año.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada aumentó un 4,2% interanual en el segundo trimestre de este año, tasa ocho décimas inferior a la del trimestre previo.

Con este repunte, se encadenan también 20 trimestres de tasas positivas en la serie corregida.

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 0,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, tasa 1,5 puntos inferior a la del trimestre anterior y la menos pronunciada desde el tercer trimestre de 2025. Con esta subida también se acumulan ya 20 trimestres de alzas trimestrales.

Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, el coste laboral se disparó un 6,1% entre abril y junio debido, fundamentalmente, al mayor peso de los pagos extraordinarios en el segundo trimestre respecto al primer cuarto del año.

El coste salarial subió un 7,5% trimestral en la serie no corregida y los otros costes aumentaron un 2,3%, en tanto que el coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, avanzó un 4,1%.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LIDERA LAS ALZAS SALARIALES

Dentro de la serie sin corregir, las actividades que registraron los mayores incrementos interanuales del coste salarial por hora en el segundo trimestre fueron la Administración Pública y Defensa (+8,3%), educación (+7,9%) y actividades inmobilirias y actividades administrativas, ambas con un avance del 7,1%. Por su parte, en la hostelería, los salarios subieron un 3,1% interanual.

En el segundo trimestre de 2026, sólo el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado recortó sus salarios en tasa interanual, con un descenso del 9,9%.

Por su lado, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en actividades inmobiliarias (+7,7%) y Administración Pública (+7,6%). En la hostelería, el coste laboral se incrementó en el segundo trimestre un 4,2% interanual respecto al mismo periodo de 2025, mientras que el suministro de energía y gas fue el único que recortó el coste laboral (-9,7%).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, las actividades con los mayores avances interanuales del coste laboral en el segundo trimestre fueron las de Administración Pública y Defensa (+6,9%), actividades inmobiliarias (+6,8%) y educación (+6,5%).

Por contra, el coste laboral registró los menores aumentos en la serie corregida en el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación y actividades artísticas (+2,2% en ambos casos), y actividades profesionales (+2,3%). El único descenso interanual del coste laboral lo protagonizó el suministro de energía y gas (-9%).