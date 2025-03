Los costes de las pymes suben un 24,5% desde 2019 y las ventas crecen sólo un 6,2%, según Cepyme

Los costes laborales avanzan un 25,1% en las empresas más pequeñas desde 2021 y la rentabilidad bruta sigue un 11,7% por debajo de 2019

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los costes operativos de las pymes han aumentado un 24,5% desde el último trimestre de 2019, mientras que las ventas solo han crecido un 6,2% en el mismo periodo, según el informe sobre la 'Situación de la Pyme' del cuarto trimestre de 2024 elaborado por Cepyme.

En el mismo, se destaca que el coste de los insumos -- energía, consumo, bienes intermedios y bienes equipos -- en el último trimestre de 2024 sigue siendo un 34,9% mayor en comparación al trimestre previo a la pandemia, pese a que ha caído un 0,2% en tasa interanual.

"No hay más margen para seguir exprimiendo a la pyme, no pueden más. No podemos seguir el camino que llevamos. Me preocupa mucho que el crecimiento de las ventas no sea suficiente para mantener rentabilidades", ha indicado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, durante la presentación del estudio.

En los últimos 12 meses, los costes operativos de las pymes aumentaron un 1,2% en el caso de las microempresas, un 1,1% en el conjunto de las empresas pequeñas y un 1,3% en las medianas.

Respecto a las ventas, se incrementaron un 5,4% en el cuarto trimestre en comparación al mismo periodo de 2023, sellando el mayor incremento de los últimos siete trimestres, pero al descontar las variaciones de los precios, el aumento interanual cae al 4,6%, aunque la cifra supone el mejor resultado desde diciembre de 2022.

Frente al último trimestre de 2019, las ventas varían en función del tamaño de la empresa: mientras que los volúmenes vendidos fueron un 2,5% mayores en las empresas pequeñas, crecieron un 13,9% en las empresas medianas.

LOS COSTES LABORALES SUBEN MÁS EN EMPRESAS PEQUEÑAS: UN 25,1% DESDE 2021

Por su lado, el alza acumulada de los costes laborales anotada por las empresas más pequeñas y microempresas desde 2021 hasta el cierre de 2024 fue del 25,1% y del 19% en el caso de las empresas medianas, una diferencia de más de seis puntos porcentuales que denota la vulnerabilidad de las firmas de menor tamaño, según Cepyme.

En tasa interanual, al cierre de 2024 los costes laborales del conjunto de las pymes volvieron a moderarse por cuatro trimestre consecutivo, con un incremento del 3,6%. Si se desglosa el dato, los costes subieron un 3,7% debido al incremento del salario medio ordinario, mientras que el incremento fue del 3,3% debido al resto de costes laborales (cotizaciones sociales, premios, bonos, horas extraordinarias, etc.).

Este incremento cobra especial relevancia si se compara con el ritmo medio anual de avance de los costes laborales en los diez años previos a la pandemia, cuando crecían de media un 0,3% anual.

Por su lado, en los últimos tres trimestres, los costes laborales crecieron más en las empresas pequeñas (3,7%) que en las medianas (3,2%) y en el caso de la microempresa el incremento fue ligeramente mayor (3,8%).

Desde Cepyme explican esta brecha por la rápida subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que impacta mayormente a las empresas más pequeñas donde la productividad media es más reducida.

De esta manera, los 1.184 euros en los que actualmente está el SMI en 14 pagas equivalen al 73,1% del salario promedio en microempresas y al 57,2% de las empresas medianas.

HAY 11.300 MICROEMPRESAS MENOS QUE ANTES DE LA PANDEMIA

Aunque el número de pymes apenas ha variado a lo largo de los últimos cinco años, si se analiza por tamaños, el número de microempresas cayó un 1% en el último lustro, mientras el número de empresas pequeñas subió un 9,8%; el de medianas, un 8,7%; y el de las grandes, un 19,5%.

En valores absolutas, han desaparecido 11.300 microempresas desde 2019, frente al crecimiento en 15.300 del parque de firmas pequeñas, a las 2.200 compañías medianas más en ese periodo y al aumento de 954 grandes empresas.

Además, cuanto menor es el tamaño de la empresas, menos trabajo crea. De esta manera, el incremento del empleo fue del 0,8% interanual en las microempresas, alejado de las subidas del 3,2% en las medianas y pequeñas y del alza del 6,5% en las grandes empresas.

Así, de los 640.600 empleos asalariados creados por el sector privado en 2024, un 66,4% provengan de las grandes empresas, lo que se traduce en 425.400 empleos), mientras que del tercio restante que aportó el conjunto de pymes (215.200) el más de un millón de empresas con asalariados aportó 27.500 empleos, el 4% del total.

LA PRODUCTIVIDAD SUBE LIGERAMENTE, PERO NO DE MANERA SUFICIENTE

La productividad media de las pymes consiguió un ligero incremento del 0,4% en el último trimestre de 2024, pero que no es suficiente para recuperar los niveles de productividad alcanzados entre 2016 y 2019.

Sin embargo, por tamaño de empresas, la productividad en las pequeñas compañías -- incluyendo microempresas -- aumentó un 1% interanual, mientras que en las empresas medianas cayó un 0,8%.

Por su parte, la rentabilidad bruta por empresa -- diferencia entre ventas y costes de los bienes vendidos-- mejoró un 1,9% respecto al cuarto trimestre de 2023, aunque permanece un 11,7% por debajo del valor registrado a finales de 2019.

En el caso de las empresas pequeñas mejoró un 2,1% respecto al año anterior, pero sigue un 15,4% por debajo de 2019, mientras que la empresa mediana redujo un 1,2% su rentabilidad bruta, con una pérdida acumulada del 10,4%.

Además, la ratio de endeudamiento de las pymes españolas cayó 1,6 puntos porcentuales respecto a hace un año, hasta el 85,3%, y el periodo medio en el que las pymes cobraron las facturas cayó un 0,1 días en tasa interanual, hasta ser de 79,5 días al cierre de 2024.

CUERVA PIDE MENOS COSTES LABORALES Y MIRA "PREOCUPADO" LOS ARANCELES

El presidente de Cepyme ha trasladado su preocupación por la baja rentabilidad y productividad de la pyme y ha indicado que esto puede ser una "espiral peligrosa" para la innovación en las pequeñas empresas, por lo que ha pedido suavizar el "estrés de los costes laborales".

"Pedimos que cese el incremento de costes. Nos asomamos al 2025 y el panorama es desolador, el incremento de costes por el SMI hace que estemos realmente preocupados", ha expuesto durante la presentación del estudio.

A esta situación se suma la incertidumbre ante una posible crisis arancelaria por la política comercial de Estados Unidos, que desde Cepyme miran "con preocupación".

"Nosotros creemos en el libre mercado como base del sistema económico, cualquier política arancelaria lo pone en peligro", ha indicado Cuerva, que ha pedido "seguridad jurídica" y un marco "estable" para que la pyme pueda desarrollar su actividad.