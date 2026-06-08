CSIF destaca el respaldo al paro de 24 horas en la Agencia Tributaria y avisa: "Vamos a seguir movilizándonos"

Imagen de la protesta - CSIF

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha secundado este lunes el paro de 24 horas convocado por CSIF, según ha indicado el propio sindicato, para reclamar un refuerzo de las plantillas, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el organismo.

Desde el sindicato, han destacado el "respaldo mayoritario a la huelga" en la Agencia Tributaria. "La convocatoria de paros ha sido un éxito pese a los servicios mínimos abusivos que han establecido para la Campaña de la Renta", ha señalado CSIF en un mensaje publicado a través de la red social 'X'.

El pasado 6 se mayo, el sindicato se manifestó frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y las movilizaciones continuaron el 13 de mayo y este viernes con la convocatoria de paro parcial de una hora y concentraciones ante las delegaciones de la Agencia Tributaria de toda España.

CSIF pretendía culminar las protestas este 8 de junio con la huelga en todos los centros de trabajo, aunque el delegado de la centra sindical en la Agencia Tributaria, Agustín Muñoz, ha advertido este lunes de que se seguirán movilizando "si no se cumplen los acuerdos".

El paro de 24 horas ha comenzado en la medianoche de este domingo y terminará a medianoche de este lunes, 8 de junio. Están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

Además, a las 11.00 horas, CSIF ha convocado concentraciones frente a las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en todas las comunidades autónomas.

Fuentes de la Agencia Tributaria han trasladado a Europa Press que la jornada se ha desarrollado sin incidentes en la prestación del servicio a los ciudadanos, con un seguimiento que se estima en cerca del 6% o el 7%.

Las movilizaciones contra la Agencia Tributaria son consecuencia del "bloqueo" de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la implantación de carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

El sindicato ha recordado también que en 2024 se firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente.

Además, CSIF denuncia la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y que la plantilla se encuentra superada y al límite. Actualmente hay en torno a 28.000 trabajadores y los cálculos de CSIF, en base a los estudios de la OCDE, apuntan a que "como mínimo para tener una estructura eficaz en la lucha contra el fraude" la plantilla tendría situarse entre los 32.000 y los 33.000 empleados.