Díaz acusa a PP, Vox y Junts de "hacer daño" a los trabajadores al rechazar las 37,5 horas

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado a Vox, Junts y PP de "hacer daño" a las personas trabajadoras al rechazar el proyecto de ley para reducir la jornada laboral, una medida que, asegura, "está ganada en la calle".

"Hoy perderemos una votación pero vamos a ganar esta medida porque no hay marcha atrás, porque cuando la gente quiere que se haga algo, no hay vuelta atrás", ha expuesto la ministra de Trabajo en declaraciones a los medios previas a su entrada en el Congreso este miércoles, donde se debatirán y votarán las tres enmiendas a la totalidad de Vox, Junts y PP al proyecto de ley para reducir la jornada hasta las 37,5 horas.

Díaz ha lamentado que las tres derechas del país "abofeteen en la cara" a los trabajadores y vayan a votar "en contra" de una medida que trae "esperanza" al país.

La ministra de Trabajo ha asegurado que a PP, Vox y Junts les importa un "rábano" sus votantes por permitir que esta medida caiga, ya que los votantes de las tres formaciones políticas quieren que se reduzca la jornada.

"Fíjense, de los votantes de Junts, el 72% quiere que se apruebe esta medida. Es que la política es muy importante, es como la reforma laboral y esta medida no va de discurso, va de vida de la gente", ha añadido.

La vicepresidenta segunda ha aseverado que el 'no' de Junts, Vox y PP a las 37,5 horas "les perseguirá" y las tres formaciones deberán rendir cuentas a sus electores "porque esos trabajadores y trabajadoras les van a mirar a la cara y van a saber muy bien lo que hicieron".

"Es una vergüenza lo que vamos a ver hoy aquí. Vamos a ver a tres formaciones de derechas en España, insisto, haciendo daño a la gente trabajadora de nuestro país y golpeándoles, creo que donde más duele", ha añadido.

REGISTRO HORARIO

Sin embargo, la vicepresidenta segunda ha recordado que la "pieza estrella" del proyecto de ley es la creación de un registro horario digital e interoperable que sirva para el control horario.

"El registro que tenemos hoy en España es un registro absolutamente vulnerador de la normativa europea. Como saben ustedes, el Tribunal de Justicia Europeo ha condenado al Reino de España porque no cumplimos con las exigencias de ese registro. ¿Qué vamos a hacer? Que ese registro sea absolutamente objetivable, verificable en tiempo real y, por supuesto, digital. ¿Qué quiere ello decir? Que esa cantidad de horas extras que hacen muchos y muchas de ustedes van a quedar directamente documentadas y la Inspección de Trabajo en tiempo real va a saber si ustedes están trabajando o no", ha indicado.

BUSTINDUY DICE QUE "ES POSIBLE AVANZAR CON LA AGENDA SOCIAL"

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, ha negado que la caída de la reducción de la jornada laboral sea sinónimo de que vaya a ser difícil aprobar unos nuevos Presupuestos.

"No, de hecho ayer este Parlamento aprobó casi por unanimidad la ampliación de los permisos para las familias en España, por supuesto que es posible avanzar con la agenda social y vamos a sacar la reducción de la jornada laboral, lo vamos a conseguir", ha expuesto.

En este sentido, Bustinduy ha recordado que ninguna conquista social ha sido "nunca" concedida, sino que "siempre" ha sido el resultado de "pelear, de organizarse, de insistir y de negociar".

"Lo vamos a pelear, lo que haga falta, lo impondremos las veces que haga falta, vamos a reducir la jornada laboral a 12 millones de trabajadores en España", ha concluido.