Díaz afirma que no comparte la propuesta de Seguridad Social de subir cuotas a autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que se enteró por la prensa de la propuesta del Ministerio de Seguridad Social para elevar las cuotas mensuales que pagan los autónomos entre 2026 y 2028, y ha advertido de que, si es como se ha descrito, su partido, Sumar, no la apoyará, pues "penaliza a las rentas inferiores".

"Si la propuesta que se maneja desde el Partido Socialista, desde el Ministerio de Inclusión, es ésta, desde Sumar no la compartimos. La progresividad empieza por abajo. Estamos hablando de 3.400.000 personas en España. Los autónomos son un montón de gente que pelean todos los días para poder vivir un poquito mejor", ha señalado Díaz en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Díaz ha indicado que Sumar es partidaria de avanzar en una propuesta que vaya ligada directamente a los ingresos reales, pero con la progresividad empezando por arriba. "Es decir, que los que más tienen, más aporten. Esta propuesta, si es cierta, la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores. Por tanto, insisto, si la propuesta es esa, no la compartimos", ha insistido.

Para la ministra, las cotizaciones a pagar por los autónomos han de ser las "adecuadas", al tiempo que ha defendido cambios para el colectivo en la actual prestación por cese de actividad, la ley de morosidad y también en materia de fiscalidad.

En este sentido, ve urgente la transposición de la directiva del IVA para que con ingresos inferiores a 85.000 euros, se haga únicamente una declaración anual, en lugar de trimestral, como ahora.