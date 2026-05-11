Díaz afirma que el registro horario está culminando sus trámites y será aprobado, pero no especifica fechas

1085944.1.260.149.20260511125548 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que la reforma del registro horario está culminando sus trámites administrativos y será aprobado, aunque no ha especificado fecha.

"El registro horario está culminando sus trámites administrativos y será aprobado. Nunca digo fecha exacta porque depende de los departamentos administrativos, pero será aprobado", ha confirmado la titular de Trabajo en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la visita la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

La reforma del registro horario formaba parte inicialmente del proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. No obstante, después de que éste fuera tumbado en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts, Díaz decidió seguir adelante con el endurecimiento del registro horario en otra norma separada de la rebaja de jornada a 37,5 horas.

Así, el pasado 30 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto de registro de jornada para reducir a la mitad de los plazos previstos.

Aunque el Consejo de Estado se ha posicionado en contra de la reforma, Trabajo seguirá insistiendo en sacarla adelante para hacer que el registro de jornada sea digital y accesible en remoto para cada trabajador de modo automático, para los representantes sindicales y para la Inspección de Trabajo.

Desde Trabajo denuncian que en España se hacen más de 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas cada semana.

El proyecto persigue que el registro horario sea digital y objetivo y verificable en tiempo real, que sean los trabajadores los que realicen los apuntes, y que se registren todos los tipos de jornada (ordinarias, extraordinarias, flexibles y horas complementarias en el tiempo parcial), todo ello para saber si se cumplen los límites de jornada y los descansos mínimos.

Esta reforma establece además que no se pueden modificar los apuntes realizados sin el consentimiento de los trabajadores y que cada uno de ellos tenga acceso inmediato a su propio registro, permitiendo además el acceso a los representantes sindicales.