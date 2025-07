Díaz asegura que no saldrá "gratis" tumbar la reducción de jornada: "La ciudadanía no es idiota"

Defiende que la patronal sabe "perfectamente" que es una medida positiva tras las declaraciones del presidente de Foment del Treball

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que tumbar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas no va a salir "gratis" porque la ciudadanía "no es idiota" y los votantes de todas las formaciones políticas quieren esta medida.

"Es la medida que yo creo que esperan los españoles y las españolas. Le afecta a 12 millones y medio de personas", ha recordado Díaz en una entrevista en 'Espejo Público' recogida por Europa Press.

Yolanda Díaz ha asegurado que el proyecto de ley para rebajar la jornada es una norma que ayudará a la productividad de las empresas y mejorará la vida de los trabajadores.

Al ser preguntada sobre las declaraciones de ayer del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que agradeció a PP, Vox y Junts su "valentía y firmeza" contra la reducción de la jornada laboral, la ministra de Trabajo ha recordado que la patronal votó a favor de esta medida en el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el proyecto de ley.

"Podía tumbar el informe del CES, que es un informe perceptivo y muy importan, y no lo hizo", ha subrayado Díaz, que ha indicado que "la patronal sabe perfectamente que esta es una medida positiva en nuestro país".

"En este medio de comunicación, el otro día, me decían que acabamos de firmar un convenio colectivo 35 horas a la semana. Quiero decir que esto ya es la España moderna y mejora la productividad. Lo que pasa es que hay otras realidades en esa norma que tienen que ver, bueno, con también el escenario político", ha expuesto.

"ESTAMOS TRABAJANDO CON TODAS LAS FORMACIONES POLÍTICAS"

La ministra ha reiterado que se está trabajando con todas las formaciones políticas para sacar adelante esta medida a la vuelta del verano, después de que decidieran aplazar el debate a la totalidad del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados al próximo periodo de sesiones en septiembre.

En esta línea, ha asegurado que es su "obligación" llevar esta norma aunque se tumbe democráticamente. "Ya lo he hecho con la reforma laboral. Acuérdese, yo llevé esa norma sabiendo que no salía, pero es mi obligación. ¿Que luego, democráticamente, quieren tumbarla? Pues bueno, la ciudadanía no es idiota", ha zanjado.