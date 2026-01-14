Díaz avisa: "regalar" dinero a caseros no abarata la vivienda y acusa al PSOE de descuidar la coalición

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles al PSOE de que "regalar dinero público" a los caseros no rebaja el precio de la vivienda, al tiempo que ha acusado a los socialistas de "descuidar" la coalición al presentar medidas en vivienda "de manera unilateral", sin negociación con Sumar.

"Tenemos que recoser el país por esa grieta de una fábrica de desigualdad que se llama vivienda. Y regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda", ha dicho la vicepresidenta en relación al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conceder incentivos fiscales a aquellos caseros que mantengan el precio del alquiler a los inquilinos.

"A lo largo de la democracia, la única política que hubo en España, daba igual quién gobernara, si el PP o el PSOE, era incentivar fiscalmente, la compra de vivienda. Ahora, la propuesta que hace el PSOE, coincidiendo aquí con Vox y con el PP, es hacer incentivos fiscales a los caseros para que mantengan el precio de la vivienda tal y como está. Esto quiere decir que muchas personas que hoy, en Madrid o en Coruña, tienen un alquiler, de 1.200 euros, les regalemos dinero público, es decir, una bonificación fiscal del 100%, para que mantenga ese precio de 1.200 euros", ha explicado Díaz en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Para Díaz, esto sería una política "completamente fallida y un estrepitoso error", porque los recursos públicos "tienen que estar, por ejemplo, para reducir la desigualdad".

La vicepresidenta segunda ha subrayado que, ahora mismo, la urgencia en materia de vivienda pasa por congelar de inmediato los alquileres, pues toca este año renovar más de 600.000 contratos, una medida que ya se ha aplicado en el pasado y que ha negado que sea inconstitucional, como se defiende ahora desde el PSOE.

"¿Usted recuerda en el debate sobre la intervención del precio de la energía, el llamado y conocido ahora como sistema ibérico? Era inconstitucional, no lo permitía la Comisión Europea. Y hoy es uno de los éxitos de los que presume el Gobierno de España. Yo le pediría al PSOE que no se meta en posiciones difíciles cuando argumenta, porque era inconstitucional hasta la amnistía. Dejemos a los juristas y al Tribunal Constitucional lo que es constitucional y no constitucional", ha defendido.

Así, y según la carta firmada por los ministros de Sumar que publica este miércoles 'El País', Díaz ha afirmado que lo que se necesita es congelar las rentas del alquiler e impedir la tenencia también y la compra especulativa "para que los fondos de inversión no se hagan" con los barrios de España.

"También hablar de las viviendas vacías que tenemos en España. Hay personas que prefieren tener las viviendas completamente cerradas a ponerlas a disposición de la ciudadanía que lo necesita hoy", ha añadido Díaz.

PIDE AL PSOE QUE NO ABRA LAS PUERTAS DE LA MONCLOA A VOX

La vicepresidenta segunda ha advertido al PSOE de que "si no entiende que la costura por la que está sangrando España es la imposibilidad de los jóvenes de emanciparse, le va a abrir las puertas de La Moncloa a Vox".

"Para que Vox no llegue a La Moncloa, hay que arreglar el problema principal de nuestro país, que es la vivienda", ha recalcado la vicepresidenta.

Preguntada por si ha hablado con el presidente del Gobierno sobre sus anuncios de vivienda, Díaz ha admitido que no ha hablado con él, pero sí con el PSOE, y ha afirmado que Sumar estaba negociando con los socialistas medidas en vivienda hasta que el lunes hizo "ese anuncio unilateral" del nuevo decreto de vivienda.

"Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral en una comparecencia del presidente del Gobierno. Imagínense ustedes si yo estoy negociando con los agentes sociales, negociando, y cinco minutos antes actúo de este modo. Yo creo que es importante cuidar la coalición. Lo llevo diciendo hace mucho tiempo", ha denunciado la ministra.

En este sentido, Díaz cree que el PSOE está descuidando la coalición al actuar de esta manera. "Si uno está negociando, y teníamos ayer una reunión (prevista) sobre el Real Decreto que había presentado Sumar en materia de vivienda, actuar bien no se ha actuado. Sobre todo cuando se conocen las posiciones. El problema es que el lunes se han desmarcado con una posición unilateral", ha insistido.

En cuanto a si esta medida fiscal para los caseros sería una línea roja en la negociación con el PSOE, la ministra ha dejado claro que ella no negocia con líneas rojas.

Sobre la no aplicación de la Ley de Vivienda en las comunidades gobernadas por el PP, Díaz ha recordado que le ha dicho al PSOE que hay que penalizar a las once autonomías del PP que no aplican esta normativa.

"Imagínese que yo dijera, como vicepresidenta del Gobierno, lo que ha dicho la señora Ayuso, es decir, que me revelara frente a la aplicación de una ley. Probablemente, si yo hiciera o dijera esto públicamente, como hacen los dirigentes del Partido Popular, estaría sentada ante los tribunales", ha subrayado.

En esta línea, ha afirmado que aquellas comunidades autónomas que no ejecuten las políticas públicas de empleo, van a ser presupuestariamente penalizadas y que, en este caso, el de la vivienda, debería ser igual.

"A mi me gustaría que el señor Feijóo le diga a los españoles y a las españolas y a sus votantes por qué se niega a aplicar la Ley de Vivienda. Y si no quiere aplicarla, que nos diga por qué ellos, en su gestión, qué es competencia de ellos en las autonomías, no actúan", ha reclamado.

LLEGAR A UN ACUERDO SON EL PSOE

La ministra ha dejado claro que el presidente del Gobierno no ha presentado ningún decreto en vivienda, sino que hizo un anuncio, y que lo que viene ahora es intentar llegar a un acuerdo en el seno de lo coalición.

"Creo que sería bueno que lo hagamos por el bien del país y, en segundo lugar, para que no abramos la puerta de La Moncloa a Vox (...) Hay un factor de malestar muy acuciante en la juventud, hay muchos elementos, pero (la vivienda) es uno de ellos. Por tanto, en términos democráticos, la ciudadanía tiene derecho a poder vivir con dignidad, es un derecho fundamental. (...) Tenemos que llegar a un punto de encuentro, sobre todo, porque esta medida (la de las bonificaciones fiscales a los caseros) no va a salir", ha concluido.